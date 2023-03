Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec First Republic Bank, PacWest, Riot, Marathon, Chevron, Exxon, Bed Bath&Beyond, Karuna et contrats à terme) 20 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's-500 et le Nasdaq devraient ouvrir en baisse de 0,05% et 0,13% respectivement * FIRST REPUBLIC BANK - S&P Global a dégradé la note de crédit de la banque en catégorie spéculative ("junk"), tout en ajoutant que l'injection récente de 30 milliards de dollars de dépôts par 11 grandes banques pourrait ne pas résoudre ses problèmes de liquidité. L'action baisse de 16% en avant-Bourse. La banque basée à San Francisco est en pourparlers pour lever des fonds auprès d'autres banques ou de groupes de capital-investissement, et pourrait également négocier un accord de vente, a rapporté vendredi le New York Times en fin de journée. Reuters a rapporté dimanche qu'aucun accord concernant une levée de fonds n'était imminent. * J.P. MORGAN, CITIGROUP et BANK OF AMERICA, des banques impliquées dans le soutien sans précédent à Fist Republic Bank, perdent entre 0,6% et 1,5% en avant-Bourse. * CREDIT SUISSE, UBS - Les actions cotées à New York des deux banques perdent respectivement 59,6% et 12,5% en avant-Bourse, le rachat de la banque en difficultés par son concurrent UBS suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs sur la stabilité du système bancaire. * GOLDMAN SACHS - Les traders de la banque américaine se préparent à faire des offres sur les créances concernant les obligations à risque de Credit Suisse, dites Additionnal Tier 1, a rapporté l'agence Bloomberg dimanche, citant des personnes au fait de la question. * NEW YORK COMMUNITY BANCORP - Flagstar Bank, une filiale de la banque, a conclu un accord avec les autorités de régulation américaines pour racheter les dépôts et les prêts de Signature Bank. * PACWEST BANKCORP - Pacific Western Bank, une division de la holding bancaire californienne, a déclaré vendredi avoir connu un nombre de retraits "élevés" à la suite de l'effondrement de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, mais que les mouvements de dépôts s'étaient stabilisés depuis lundi. L'action gagne 16% en avant-Bourse. * RIOT BLOCKCHAIN et MARATHON DIGITAL progressent de 6,4% et 6,1% en avant-Bourse, aidés par la hausse du bitcoin. * APPLE - Le Kremlin a demandé aux responsables participant aux préparatifs de l'élection présidentielle de 2024 de cesser d'utiliser les iPhones du groupe américain, la présidence russe craignant que ces appareils ne soient vulnérables aux agences de renseignement occidentales, rapporte lundi le quotidien Kommersant. * VIRGIN ORBIT HOLDINGS - La société d'ingénierie aéronautique a commencé à élaborer des plans d'urgence en cas d'insolvabilité, quelques jours après avoir interrompu ses activités et licencié son personnel, a rapporté dimanche Sky News. * BERKSHIRE HATHAWAY, la société du milliardaire Warren Buffett, a accéléré le rythme de ses rachats d'actions, rachetant plus de 1,8 milliard de dollars de ses propres actions entre le 1er janvier et le 8 mars. * BOEING a dit vendredi avoir signé un contrat pour une valeur de 1,9 milliard de dollars avec l'armée américaine et des clients internationaux, dont l'Australie, pour la construction de 184 hélicoptères AH-64E Apache. * CF INDUSTRIES HOLDING - Le premier producteur mondial d'ammonium va racheter l'usine américaine de l'australien Incitec Pivot pour un montant de 1,68 milliard de dollars, ont annoncé lundi les deux groupes. * CHEVRON, EXXON MOBILE - Les actions des deux compagnies pétrolières baissent de 1,2% et 1,5% en avant-Bourse, alors que les prix du pétrole reculent en raison des inquiétudes concernant une crise du secteur bancaire mondial, ce qui pourrait nuire à la demande de carburant. * GSK, MODERNA - Des responsables des fabricants de vaccins ont déclaré à Reuters qu'ils pourraient produire des centaines de millions de vaccins humains contre la grippe aviaire en quelques mois si un nouveau variant du virus venait à franchir la barrière des espèces. * BED BATH & BEYOND - Le distributeur américain en difficulté a déclaré vendredi qu'il allait demander l'approbation de ses actionnaires pour un regroupement d'actions. * KARUNA THERAPEUTICS progresse de 19% après avoir déclaré lundi que son médicament expérimental KarXT avait réduit de manière significative les symptômes de la schizophrénie lors d'un essai de phase avancée. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)