Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions sur First Republic Bank, cours en avant-Bourse de Baidu et Groupon) PARIS, 17 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,63% pour le Dow Jones, de 0,65% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,24% pour le Nasdaq * FIRST REPUBLIC BANK, qui a annoncé une suspension du dividende, chute de 12,1% en avant-Bourse vendredi après avoir bondi la veille de 10% en séance à la suite de l'annonce d'une aide de 30 milliards de dollars de plusieurs grandes banques américaines qui tentent d'éviter un effet domino après la faillite de plusieurs établissements bancaires la semaine dernière. La banque régionale PACWEST BANCORP abandonne 5,2%, tandis que sa concurrente WESTERN ALLIANCE avance de 1,7%. Les grandes banques JPMORGAN CHASE, BANK OF AMERICA et WELLS FARGO gagnent de 0,2% à 1,5%. * FEDEX bondit de 11,6% en avant-Bourse, le groupe ayant relevé sa prévision de bénéfice par action pour cette année dans une fourchette de 13,80-14,40 dollars, contre une estimation précédente de 12,50-13,50 dollars. * AMGEN a annoncé jeudi son intention de supprimer 450 emplois, soit moins de 2% de ses effectifs, le second plan de licenciement du laboratoire cette année, dans un contexte de pression croissante sur les prix des médicaments et d'inflation élevée. * MERCK & CO cède près de 1% dans les transactions hors séance après l'annonce de l'échec de son traitement contre le cancer du poumon non à petites cellules métastatique dans le cadre d'un essai clinique. * BAIDU gagne 5,2% en avant-Bourse après l'obtention d'un permis pour un service de robot taxi à Pékin par les autorités. * UNITED STATES STEEL monte de 4,8% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de bénéfice net ajusté au premier trimestre au-dessus des attentes des analystes. * GROUPON recule de 6,3% en avant-Bourse après la publication d'une perte nette ajustée par action au quatrième trimestre de 0,38 dollar contre un bénéfice de 0,18 dollar un an plus tôt. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)