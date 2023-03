Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Tesla, Baker Hughes, cours en avant-Bourse des banques américaines et de Boeing) PARIS, 15 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,64% pour le Dow Jones, de 1,7% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,36% pour le Nasdaq * Les grandes banques américaines JPMORGAN CHASE & CO , CITIGROUP et BANK OF AMERICA CORP perdent de 1,2% à 2,3% en avant-Bourse après une nouvelle déroute bancaire liée à Credit Suisse dont le principal actionnaire a exclu une nouvelle aide financière supplémentaire. Les banques régionales américaines REPUBLIC BANK, WESTERN ALLIANCE BANCORP et PACWEST BANCORP reculent de 0,4% à 6,0%. * CHARLES SCHWAB cède 0,6% en avant-Bourse malgré les déclarations de son directeur général Walt Bettinger selon lesquelles la banque dispose de liquidités importantes. * LENNAR, groupe de construction immobilière a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, les prix élevés de l'immobilier ayant contribué à compenser les pénuries d'approvisionnement dues à la hausse des coûts des matériaux et une pénurie de main-d'oeuvre. * BOEING reflue de 1,64% en avant-Bourse, le constructeur aéronautique ayant fait état de 28 livraisons d'avions en février contre 38 le mois précédent. * TESLA est devenu le premier constructeur de véhicules électriques en Europe en terme de ventes au quatrième trimestre, détrônant Mercedes Benz, selon les données de Counterpoint Research. * HARLEY-DAVIDSON - Jefferies relève son conseil de "sous-performance" à "conserver". * BAKER HUGHES - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". (Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)