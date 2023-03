Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions sur SVB Financial, changements de recommandation sur Southwest Airlines, Barnes & Noble Education, Rivian Automotive, cours en avant-Bourse des groupes bancaires, Roblox, Silvergate Capital, Caterpillar, Oracle et Gap) PARIS, 10 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones et de 0,070% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq est attendu en hausse de 0,14%: * SVB FINANCIAL GROUP, qui a perdu 60% de sa valeur jeudi, chute encore de plus de 41% en avant-Bourse, après une levée de fonds surprise de sa filiale Silicon Valley Bank face à un risque de liquidités. Truist Securities a abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter", tandis que le secteur bancaire à Wall Street a effacé jeudi plus de 80 milliards de dollars de capitalisation boursière. JPMORGAN CHASE & CO , CITIGROUP et WELLS FARGO cèdent de 0,6% à 1,1%. * ORACLE a publié jeudi soir un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes mais le groupe se dit confiant concernant la demande dans l'informatique dématérialisée à la suite de sa récente acquisition de Cerner. L'action recule de 4,7% en avant-Bourse. * GAP recule de 6,7% en avant-Bourse après la publication d'une perte trimestrielle plus marquée que prévu alors que le chiffre d'affaires trimestriel du groupe est également ressorti en dessous du consensus pour la première fois en plus d'un an. * TESLA - Le constructeur automobile américain a fait appel à des partenaires asiatiques pour l'aider à réduire le coût des batteries et à augmenter leur puissance, selon des sources proches du dossier. * BOEING a annoncé vendredi son intention de transformer 737 avions passagers en appareils cargos via une usine dédiée en Inde, afin de répondre à la demande régionale. * GENERAL ELECTRIC s'efforce de résoudre les problèmes de longévité de ses moteurs LEAP et des modifications seront apportées l'année prochaine, a déclaré jeudi soir Karl Sheldon, responsable dans la division aérospatiale du groupe. * META PLATFORMS envisage de créer un réseau social décentralisé et autonome qui pourrait concurrencer directement Twitter, a déclaré vendredi un porte-parole de la société. * CATERPILLAR perd 2% en avant-Bourse et figure parmi les plus fortes baisses dans les contrats à terme sur le Dow Jones, UBS ayant décidé d'abaisser sa recommandation sur le constructeur d'engins de chantier à "vendre" contre "neutre" en raison d'inquiétudes sur sa valorisation actuelle. * SILVERGATE CAPITAL reprend 12% en avant-Bourse après avoir perdu 42% jeudi, la banque spécialisée dans les cryptomonnaies ayant annoncé son intention de mettre fin à ses activités après avoir subi de lourdes pertes à la suite de la faillite de FTX. * ROBLOX - Le groupe de jeux vidéo en ligne gagne 2% en avant-Bourse après la décision de Jefferies de relever sa recommandation à "acheter" contre "conserver" sur la valeur, l'intermédiaire estimant que la plate-forme restera parmi les entreprises internet à la croissance la plus rapide. * BARNES & NOBLE EDUCATION bondit de 19,2% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur à celui de la même période il y a un an et une perte nette ajustée trimestrielle réduite. * SOUTHWEST AIRLINES - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". * RIVIAN AUTOMOTIVE - BofA Global Research reprend le suivi de la valeur à "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)