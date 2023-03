Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec General Electric, Tesla) PARIS, 9 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse : * UBER TECHNOLOGIES étudie la possibilité de se séparer de son activité logistique Uber Freight, soit dans le cadre d'une cession, soit par le biais d'une introduction en Bourse, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg en citant des personnes proches du dossier. * SILVERGATE CAPITAL a annoncé mercredi soir qu'elle prévoyait de mettre fin à ses activités et la liquidation volontaire de ses opérations après avoir subi de lourdes pertes à la suite de la faillite de FTX. La banque spécialisée dans les cryptomonnaies chutait de 45% dans les échanges en avant-Bourse et dans son sillage COINBASE, RIOT PLATFORMS et MARATHON DIGITAL perdaient de 3% à 4%. * TESLA devrait creuser ses pertes de la veille après l'annonce d'une enquête de l'agence américaine de la sécurité routière sur une problème de volant affectant plusieurs Model Y. Le contructeur automobile reculait de 3% en avant-Bourse. * GENERAL ELECTRIC a confirmé son objectif de bénéfice pour cette année alors que la demande pour ses activités dans l'aérospatial devrait compenser les difficultés rencontrées par le conglomérat industriel dans le domaine des énergies renouvelables. * ELI LILLY a annoncé mercredi que son traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer, le solanezumab, n'avait pas réussi à ralentir la progression de la maladie lors d'une étude clinique. * JD.COM gagnait 1,6% en avant-Bourse, le groupe chinois de commerce en ligne ayant enregistré un chiffre d'affaires en hausse et un bénéfice au quatrième trimestre. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)