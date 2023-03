Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse d'Occidental Petroleum) PARIS, 8 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones, de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,25% pour le Nasdaq: * TESLA recule de 1,1% en avant-Bourse après la décision de Berenberg d'abaisser sa recommandation sur le constructeur automobile à "conserver" contre "acheter". * BOEING est sur le point de conclure une commande avec Japan Airlines (JAL) pour au moins 20 avions 737 MAX, rapporte l'agence Bloomberg mercredi. * OCCIDENTAL PETROLEUM progressait de 2,5% en avant-Bourse après la décision de BERKSHIRE HATHAWAY, le groupe de Warren Buffett, de porter à 22,2% sa participation dans la compagnie pétrolière. * WEWORK bondissait de 8% en avant-Bourse, le groupe étant en discussions avec des investisseurs pour restructurer l'encours de sa dette de plus de trois milliards de dollars et lever davantage de liquidités, a rapporté mardi le New York Times. * GENERAL ELECTRIC va réduire sa participation dans le loueur d'avions AERCAP HOLDINGS avec la cession de 18 millions d'actions, d'une valeur de 1,12 milliard de dollars (1,06 milliard d'euros), via sa filiale GE Capital US Holdings. L'action AerCap reculait d'environ 4% dans les transactions hors séance. * FORD MOTOR a annoncé mercredi une remise de 40.000 yuans (5.400 euros) sur ses SUV électriques Mustang Mach-E en Chine jusqu'à fin avril. * ALTRIA GROUP - La maison mère de Marlboro a demandé mardi à la Federal Trade Commission (FTC) de mettre fin au contentieux initié en 2020 à son encontre dans le cadre d'un investissement de 12,8 milliards de dollars (12,14 milliards d'euros) dans Juul après son désengagement la semaine dernière du spécialiste des cigarettes électroniques. * Le directeur général de JETBLUE, Robin Hayes, a fermement défendu dans un entretien accordé à Reuters le projet d'acquisition de SPIRIT AIRLINES pour 3,8 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros), estimant qu'il permettra aux passagers d'économiser de l'argent, alors que le département américain de la Justice s'oppose à cette opération. * AMERICAN AIRLINES est prête à s'aligner sur le projet de rémunération des pilotes et le système de partage des bénéfices de son concurrent DELTA AIR LINES, a déclaré mardi son directeur général, Robert Isom. * SILVERGATE CAPITAL avançait de 2% en avant-Bourse, les autorités américaines étant en discussion avec le spécialiste des cryptoactifs pour lui permettre de poursuivre ses activités, a rapporté mardi soir l'agence Bloomberg. * WALMART - La filiale au Mexique et en Amérique centrale du groupe américain, Walmex a annoncé mardi soir son intention d'investir environ 27 milliards de pesos (1,41 milliard d'euros) dans la région cette année. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)