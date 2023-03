Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse) PARIS, 7 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones, de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,25% pour le Nasdaq: * META PLATFORMS va supprimer des milliers d'emplois cette semaine dans le cadre d'une nouvelle salve de licenciements quelques mois seulement après avoir réduit ses effectifs de plus de 11.000 personnes, a rapporté lundi l'agence Bloomberg. L'action du propriétaire de Facebook gagnait 1,6% dans les échanges avant l'ouverture. * GENERAL MOTORS - Cruise, la filiale spécialisée dans les véhicules autonomes de General Motors, se concentre cette année à diminuer ses dépenses, a déclaré lundi un haut dirigeant, alors que ce secteur ne se développe pas aussi rapidement qu'attendu. * RIVIAN va lancer une émission d'obligations pour un montant de 1,3 milliard de dollars, a annoncé lundi le constructeur de véhicules électriques, alors que l'affaiblissement de la demande et la flambée des coûts accentuent la pénurie de liquidités des entreprises du secteur. Dans les échanges en avant-Bourse, il perdait 6%. * WEIGHTWATCHERS INTERNATIONAL prenait 15% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe du rachat de la plate-forme de télésanté par abonnement Sequence dans le cadre d'une opération évaluée à 132 millions de dollars, ce qui lui permettra d'entrer dans le secteur des médicaments contre l'obésité vendus sous ordonnance. * BLACKBERRY reculait de 2,5% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de chiffre d'affaires pour cette année inférieure au consensus de Refinitiv. * PARAMOUNT GLOBAL étudie la possibilité de vendre une participation majoritaire dans BET Media Group, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. (Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)