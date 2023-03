Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, compagnies aériennes, cours en avant-Bourse d'Apple, des groupes chinois cotés à Wall Street et des valeurs liées aux cryptoactifs) PARIS, 6 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,03% pour le Nasdaq: * TESLA a baissé de 4% à 9% les prix de ses deux modèles de véhicules électriques les plus chers vendus aux Etats-Unis. Le groupe a par ailleurs annoncé le rappel aux Etats-Unis de 3.470 véhicules Model Y immatriculés entre 2022 et 2023 pour des boulons potentiellement mal serrés au niveau des sièges, selon un avis publié samedi par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'autorité de la sécurité routière. * APPLE prend 1% en avant-Bourse après la décision de Goldman Sachs d'entamer le suivi de la valeur à "acheter" avec un objectif de cours à 199 dollars. * Les groupes chinois cotés à Wall Street ALIBABA et PDD HOLDINGS reculent respectivement de 0,9% et 1,3% en avant-Bourse en réaction à l'annonce par la Chine d'un objectif de croissance du PIB d'environ 5% cette année, un taux inférieur aux attentes du marché. * Plusieurs valeurs liées aux cryptoactifs, à l'image de COINBASE GLOBAL qui abandonne 4,3% en avant-Bourse, sont dans le rouge lundi après l'avertissement de SILVERGATE CAPITAL sur sa capacité à poursuivre ses activités. * KKR - Le conseil d'administration de la Caisse des dépôts italienne (CDP) a approuvé dimanche une offre non contraignante de rachat du réseau fixe de l'opérateur télécoms pour lequel le fonds américain KKR s'est déjà porté candidat. * GOLDMAN SACHS - La branche de gestion d'actifs de la banque américaine fait partie des prétendants au rachat de la chaîne de restauration rapide américaine Subway, en vente pour un montant estimé à 10 milliards de dollars, a rapporté Sky News samedi. * BIOGEN et son partenaire japonais Eisai ont annoncé lundi que la Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, avait accordé un statut d'examen prioritaire au Lecanemab, leur traitement de la maladie d'Alzheimer. * Les compagnies aériennes AMERICAN AIRLINES, ALASKA AIRLINES et FRONTIER AIRLINES se sont engagées à ne plus imposer de frais supplémentaires aux parents désireux de s'assurer qu'ils n'auront pas des sièges séparés de leurs enfants lors de leur réservation s'ils sont disponibles, a annoncé lundi le département américain des Transports (USDOT). * GENERAL ELECTRIC (GE) - JP Morgan entame le suivi à "neutre" avec un objectif de cours à 88 dollars. * MERCK, PFIZER - Jefferies entame le suivi à "conserver" avec des objectifs de cours de respectivement 125 et 43 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)