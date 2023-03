Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Marvell, HPE, Victoria's Secret et contrats à terme) 3 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,26% pour le Dow Jones, 0,35% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,31% pour le Nasdaq. * DELL a dit jeudi s'attendre à un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le trimestre en cours inférieurs aux estimations, en raison d'une baisse continue de la demande dans le secteur des PC. L'action perd 3,8% en avant-Bourse. * MARVELL TECHNOLOGY abandonne 8,6% en avant-Bourse après avoir publié des prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieures aux estimations. * HEWLETT PACKARD ENTERPRISE gagne 2,6% en avant-Bourse, le fabricant d'ordinateurs portables ayant annoncé des prévisions de bénéfices optimistes pour l'ensemble de l'année. * VICTORIA'S SECRET recule de 3,3% en avant-Bourse après avoir dit s'attendre à un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes pour le premier trimestre 2023, en raison de l'impact de l'inflation sur la demande pour ses produits. * COSTCO a raté jeudi les attentes de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, les consommateurs ayant limité leurs dépenses de produits non essentiels en raison de l'inflation. Le titre perd 2,5% en avant-Bourse. * NORDSTROM a dit jeudi qu'il mettrait fin à ses opérations au Canada, ce qui entraînerait une baisse de 400 millions de dollars du chiffre d'affaires net en 2023. La chaîne de magasins prévoit en outre un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes, l'inflation freinant les dépenses non essentielles de ses clients. * TESLA a vendu 74.402 véhicules électriques fabriqués en Chine en février, soit une hausse de 31,65% par rapport à l'année précédente, selon les données publiées vendredi par l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA). * BOEING - La compagnie aérienne Greater Bay Airlines (GBA) a annoncé vendredi une commande de 15 avions Boeing 737-9, ainsi qu'un "engagement" pour cinq 787 Dreamliners afin de soutenir les plans de GBA pour les services internationaux long-courriers. * CITI et BANK OF AMERICA ont supprimé des postes dans leurs activités de banque d'investissement en Asie, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier, rejoignant ainsi leurs homologues J.P. Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui réduisent eux aussi leurs effectifs en raison du ralentissement des transactions en Chine. * BROADCOM prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le deuxième trimestre, l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle stimulant la demande pour ses puces. * WALMART - Le directeur général Doug McMillon, âgé de 56 ans, prévoit de rester à la tête du plus grand détaillant américain pendant au moins trois années supplémentaires, a rapporté jeudi le Wall Street Journal. * RIOT PLATFORMS a annoncé jeudi qu'il prévoyait de retarder la publication de son rapport financier annuel en raison d'erreurs identifiées dans des états financiers antérieurs. * WALGREENS BOOTS ALLIANCE va cesser de vendre ses pilules abortives dans certains États républicains dont les procureurs généraux ont fait savoir au groupe qu'il risquait d'enfreindre la loi s'il les distribuait par courrier. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)