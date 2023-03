Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Macy's, Citi et contrats à terme) 2 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's-500 et le Nasdaq sont respectivement attendus en baisse de 0,46% et 0,71%. * TESLA va réduire de moitié les coûts d'assemblage des futures générations de voitures, mais le constructeur automobile n'a pas dévoilé de véhicule électrique abordable lors de sa journée d'investisseurs mercredi. L'action chutait de 6% en avant-Bourse. Le géant américain prépare en outre une refonte de la production de sa Model Y, son véhicule le plus vendu, ont dit trois sources au fait du projet. * SILVERGATE CAPITAL va retarder la publication de son rapport annuel et a dit évaluer sa capacité à continuer ses activités. L'action perd d'environ 35,3% en avant-Bourse. ** MACY'S a publié jeudi des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre des fêtes de fin d'année et prévoit un bénéfice annuel largement supérieur aux estimations. La chaîne de magasins a dit chercher à réduire les promotions afin de protéger ses marges, ce qui fait grimper l'action de 13% dans les échanges avant-Bourse. ** BEST BUY s'est montré jeudi prudent quant à son bénéfice annuel, l'incertitude sur les perspectives de l'économie américaine tempérant les attentes d'une reprise de la demande de produits discrétionnaires. L'action recule de 1,9% dans les échanges d'avant-Bourse. ** CITI a annoncé jeudi des objectifs de réduction des émissions liées aux prêts que la banque accorde à ses clients des secteurs du charbon, de l'automobile, de l'acier et de l'immobilier d'ici la fin de la décennie. * NETFLIX - Les services de streaming vidéo du groupe étaient hors service jeudi pour des milliers d'utilisateurs, selon l'application Downdetector, qui offre un suivi en temps réel de la disponibilité de centaines de services, y compris des pannes. * MICROSOFT a conclu un accord avec Liquid Intelligent Technologies, le plus grand réseau indépendant de fibre optique d'Afrique, visant à étendre l'accès à Internet sur le continent d'ici 2025, a déclaré Brad Smith, président du géant américain. * SALESFORCE a dit prévoir un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes et a doublé son rachat d'actions pour le porter à 20 milliards de dollars. L'action prend 15,7% en avant-Bourse. Le fonds activiste Elliott Management a en outre proposé une liste d'administrateurs pour le conseil d'administration de la société de logiciels basés sur l'informatique dématérialisée ("cloud"), a déclaré mercredi une source au fait de la question. * ELI LILLY - Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que d'autres groupes pharmaceutiques devront baisser le prix de leur insuline après la décision d'Eli Lilly de réduire ses prix à partir du quatrième trimestre. ** AMERICAN EAGLE OUTFITTERS a dépassé mercredi les attentes pour le quatrième trimestre, le retour des employés dans les bureaux et des événements sociaux ayant soutenu les ventes du groupe américain de vêtements malgré l'inflation. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)