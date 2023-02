Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Broadcom, cours en avant-Bourse, contrats à terme) PARIS, 27 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en hausse : * BERKSHIRE HATHAWAY a réalisé l'an dernier le plus important bénéfice d'exploitation de son histoire, malgré des pertes sur les changes et de moindres retours sur investissement qui ont pesé sur son profit au quatrième trimestre, montrent les chiffres publiés samedi par le conglomérat de Warren Buffett. * PFIZER est en discussions pour acheter le groupe pharmaceutique SEAGEN dans le cadre d'une opération qui pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal en citant des sources. Dans les échanges avant l'ouverture, Pfizer perdait 1% et Seagan gagnait 14,6%. * TESLA a annoncé que son usine près de Berlin en Allemagne produisait 4.000 véhicules par semaine, soit trois semaines plus tôt que prévu. L'action du constructeur gagnait plus de 2% en avant-Bourse. * BROADCOM devrait recevoir dans les prochaines semaines un avertissement de la Commission européenne sur l'impact éventuel du rachat de VMWARE sur la concurrence, ont déclaré des sources proches du dossier. * PIONEER NATURAL RESOURCES a déclaré vendredi qu'il ne cherchait pas à réaliser d'acquisition après que Bloomberg News a rapporté que l'explorateur de pétrole et de gaz envisageait de mettre la main sur son concurrent RANGE RESOURCES . Ce dernier perdait 7% en avant-Bourse. * BEST BUY baissait de 1,4% en avant-Bourse après que Telsey Advisory Group a dégradé sa recommandation de "surperformance" à "performance en ligne". (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)