Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, eBay, cours en avant-Bourse de Palo Alto) PARIS, 22 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture sur de faibles variations pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq au lendemain de la pire séance depuis le début de l'année: * TESLA a commencé à assembler des systèmes de batteries dans son usine allemande, mais l'essentiel de la production sera concentrée sur les sites américains où le constructeur automobile bénéficie de subventions dans le cadre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA), a déclaré mercredi un porte-parole du groupe. * KKR a prolongé de quatre semaines, au 24 mars, son offre non-contraignante sur le réseau fixe de Telecom Italia (TIM), a déclaré ce dernier mardi soir. * BAIDU bondit de 7,8% en avant-Bourse à Wall Street après la publication par le moteur de recherche internet chinois d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre et l'annonce d'un plan de rachat d'actions pouvant atteindre cinq milliards de dollars. * COINBASE GLOBAL recule de 1% en avant-Bourse, la plate-forme d'échanges de cryptomonnaies ayant fait état mardi d'une perte nette de 557 millions de dollars au quatrième trimestre contre un bénéfice de 840 millions de dollars un an plus tôt. * PALO ALTO grimpe de 9% en avant-Bourse après le relèvement par le spécialiste des équipements de télécommunications de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, la demande pour les produits de cybersécurité restant forte. * CHESAPEAKE ENERGY a cédé des actifs dans le sud du Texas pour 1,4 milliard de dollars au groupe chimique INEOS qui va se lancer pour la première fois aux Etats-Unis dans la production de pétrole et de gaz. * AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS - Des actionnaires de la chaîne de cinéma ont déposé une plainte en nom collectif dans le Delaware dans le cadre d'une émission d'actions nouvelles qui aurait été effectuée sans qu'ils puissent se prononcer. * NVIDIA et EBAY doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture à Wall Street. * ALCOA - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)