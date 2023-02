Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Hasbro) PARIS, 16 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,28% pour le Nasdaq: * CISCO SYSTEMS prend de 4% en avant-Bourse, le spécialiste des équipements de réseaux ayant relevé mercredi sa prévision de croissance du bénéfice pour son exercice annuel après de solides résultats trimestriels. * TESLA a écoulé tous les stocks de son Model Y prévus pour ce trimestre sur le marché américain et rien n'est prévu avant avril, rapporte mercredi le site spécialisé Electrek, citant des sources proches du dossier. Le groupe va par ailleurs ouvrir une partie de son réseau de bornes de recharge aux Etats-Unis aux véhicules de ses concurrents dans le cadre d'un programme gouvernemental de 7,5 milliards de dollars (7 milliards d'euros) visant à stimuler l'usage des voitures électriques et une baisse des émissions de carbone. * FORD MOTOR recule de 0,7% en avant-Bourse après l'annonce d'une prorogation au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine de la suspension de la production de son véhicule électrique F-150 qui fait face à des problèmes de batterie. * HASBRO cède 1% en avant-Bourse après la publication d'une prévision de bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une forte baisse de la demande sur fond de réduction des dépenses des consommateurs dans un contexte d'inflation élevée. * ROKU bondit de 10,2% en avant-Bourse après l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street et un engagement en vue d'une réduction de ses coûts. * LOCKHEED MARTIN et RAYTHEON TECHNOLOGIES - Le ministère chinois du Commerce a annoncé jeudi avoir inscrit les deux groupes américains sur une "liste d'entités non fiables" après des ventes d'armes à Taïwan. * BAKER HUGHES - Piper Sandler relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)