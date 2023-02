Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Amazon/iRobot, Tesla, Waters/Wyatt Technology, précisions Kraft) PARIS, 15 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse: * TESLA va suspendre une partie de sa production à Shanghaï jusqu'à la fin février pour moderniser ses installations en vue de lancer une nouvelle version du Model 3, rapport mercredi l'agence Bloomberg. * AMAZON - L'autorité de la concurrence de l'Union européenne est prête à lancer une enquête sur l'achat d'iRobot par Amazon pour 1,7 milliard de dollars, rapporte le Financial Times. * KRAFT HEINZ a annoncé mercredi prévoir un bénéfice annuel inférieur aux attentes à cause de l'impact de l'inflation sur ses marges, faisant baisser le titre de 1,2% en avant-Bourse. * Le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels de BIOGEN ont dépassé les attentes de Wall Street, à la faveur d'une forte demande pour le Spinraza, son médicament contre l'amyotrophie spinale. * TSMC perdait 6% en avant-Bourse, Berkshire Hathaway ayant réduit sa participation dans le fabricant de puces taïwanais de 86,2%. La société d'investissement de Warren Buffett a également cédé des parts dans US BANCORP, BNY MELLON, CHEVRON, ACTIVISION BLIZZARD et KROGER mais s'est renforcée au capital d'APPLE et PARAMOUNT. * AIRBNB anticipe pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires plus important que le consensus des analystes, grâce à la solidité de la demande et à un contrôle strict de ses dépenses. La plate-forme de location de logement de courte durée gagnait plus de 9% dans les transactions avant l'ouverture * TRIPADVISOR - Le voyagiste en ligne bondissait de 9% en avant-Bourse au lendemain de la publication d'un bénéfice ajusté et d'un chiffre d'affaires pour le quatrième tous deux supérieurs aux attentes des analystes. * DEVON ENERGY reculait de 6,5% en avant-Bourse, le bénéfice du producteur d'énergie étant ressorti en deçà des attentes au quatrième trimestre en raison d'une hausse des coûts salariaux et de la tempête hivernale Elliott qui a affecté la production en décembre. * WATERS CORP, fabricant d'équipements et de logiciels de laboratoire, a annoncé qu'il allait racheter son concurrent Wyatt Technology pour 1,36 milliard de dollars. (Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)