Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Coca-Cola, Marriott, Restaurant Brands, Nvidia) PARIS, 14 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% à 0,4% : * BOEING - La compagnie Air India, détenue par Tata Group, va acheter 220 avions à Boeing et 250 appareils à Airbus pour un montant global de plus de 100 milliards de dollars (93,5 milliards d'euros) au prix catalogue, selon des sources. * FORD prévoit de supprimer 3.800 postes dans l'ingénierie et l'administration en Europe au cours des trois prochaines années afin d'améliorer sa structure de coûts et sa compétitivité dans l'électrique, a annoncé mardi le constructeur automobile. L'action avance de 1% en avant-Bourse. * COCA-COLA s'attend à enregistrer un bénéfice supérieur aux attentes cette année en misant sur une demande solide en dépit de multiples augmentations de tarifs. * TESLA a ajusté ses prix pour la quatrième fois en deux mois en augmentant notamment le tarif de la Model Y Performance et en baissant celui de la Model 3 Propulsion. * APPLE rencontre des difficultés avec le transfert d'une partie de sa production en Inde, le rendement dans la fabrication de certains composants étant inférieur à 50%, rapporte mardi le Financial Times, citant des sources proches des opérations du groupe américain. * Le groupe hôtelier MARRIOTT gagnait 2% en avant-Bourse après avoir publié une croissance de 43,8% de son bénéfice au quatrième trimestre. * RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL, propriétaire de Burger King, a nommé mardi son directeur de l'exploitation Joshua Kobza au poste de directeur général. * LIBERTY GLOBAL a déclaré lundi avoir acquis une participation de 4,92% dans l'opérateur télécoms britannique Vodafone, tout en ajoutant qu'il n'envisageait pas de faire une offre publique d'achat sur le groupe. * PARAMOUNT GLOBAL tente à nouveau de céder Simon & Schuster après l'échec de l'accord conclu en novembre dernier avec Penguin Random House pour 2,2 milliards de dollars (2,04 milliards d'euros), ont déclaré des sources proches du dossier. * WALMART va fermer trois de ses centres technologiques aux Etats-Unis (Austin, Carlsbad et Portland), ce qui se traduira par le transfert de centaines de salariés s'ils veulent conserver leur emploi, a déclaré à Reuters lundi un porte-parole du géant américain de la distribution. * PALANTIR TECHNOLOGIES a annoncé lundi anticiper pour cette année son premier exercice annuel dans le vert après des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre. L'action bondit de 17,7% en avant-Bourse. * AVIS BUDGET GROUP prenait 4,2% dans les transactions hors séance après la publication de résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre liées à une forte demande dans l'activité pour les entreprises et les voyages de loisirs. * T-MOBILE US - Les utilisateurs de l'opérateur télécoms américain ont été confrontés lundi à une panne géante à travers tout le pays, selon les relevés du site Downdetector.com. * NVIDIA prenait 1,5% en avant-Bourse, BofA Global Research ayant relevé son objectif de cours de 215 dollars à 255 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)