Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Chevron, Novavax, G1 Therapeutics et contrats à terme) 13 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le Standard & Poor's-500, et de 0,48% pour le Nasdaq. * META, la société mère de Facebook, a retardé la finalisation des budgets de plusieurs de ses équipes alors que le groupe prépare une nouvelle série de suppressions d'emplois, a rapporté samedi le Financial Times. L'action gagne 1,4% en avant-Bourse. * AMAZON, ALPHABET, TESLA et MICROSOFT avancent entre 0,2% et 1,1% en avant-Bourse, alors que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans baissent légèrement. * CHEVRON envisage de repousser l'âge obligatoire de départ à la retraite de son président-directeur général, Mike Wirth, a rapporte lundi le Wall Street Journal, citant des sources au fait du dossier. * NOVAVAX prend 3,2% en avant-Bourse après que le gouvernement américain a accepté d'acheter 1,5 million de doses supplémentaires de son vaccin contre le COVID-19, a déclaré la société lundi. L'accord comprend le financement du développement d'un vaccin actualisé d'ici l'automne de cette année. * BOEING - Air India a scellé une commande historique à l'avionneur américain et à Airbus d'environ 500 appareils représentant plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue, ont déclaré à Reuters des sources du secteur. Le groupe envisage en outre d'investir environ 24 millions de dollars en Inde pour mettre en place un centre logistique pour les pièces d'avion, a déclaré lundi à Reuters Salil Gupte, responsable du groupe dans le pays. * G1 THERAPEUTICS a dit lundi qu'il mettrait fin à une étude sur un médicament contre le cancer colorectal, estimant qu'il est peu probable qu'il soit efficace pour prolonger la survie des patients, ce qui a fait plonger ses actions de plus de 50% en avant-Bourse. * TESLA - Le ministère américain des Transports devrait en outre faire pression sur Tesla pour qu'il débloque son réseau de chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis pour bénéficier des subventions, dans le cadre d'un visant à équiper le pays de 500.000 chargeurs de véhicules électriques dans les années à venir. * BED BATH & BEYOND prend d'environ 5% en avant-Bourse alors que le détaillant d'articles pour la maison va cesser ses opérations au Canada, selon un document déposé auprès du tribunal vendredi et publié sur le site du cabinet de conseil Alvarez & Marsal. * CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES a publié lundi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, aidé par la croissance de sa plateforme de cybersécurité. * PAYPAL a suspendu les travaux sur sa cryptomonnaie stablecoin, qu'il espérait lancer dans les semaines à venir, alors que les régulateurs intensifient la surveillance des cryptoactifs et qu'un partenaire clé du projet fait face à une enquête du Département des services financiers de l'État de New York, a rapporté vendredi Bloomberg News. * FORD devrait annoncer dès lundi son intention de construire, avec le groupe chinois CATL, une usine de batteries à base de lithium - fer - phosphate (LFP) dans le Michigan, pour une valeur de 3,5 milliards de dollars, ont déclaré des sources à Reuters. * JETBLUE AIRWAYS, SPIRIT AIRLINES - Le Département américain de la Justice (DOJ) est susceptible d'intenter une action en justice pour bloquer la fusion entre les deux compagnies aériennes, a rapporté vendredi le site Politico, citant cinq personnes au fait du dossier. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)