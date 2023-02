Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec CVS Health, Manchester United, Microsoft, Bed Bath & Beyond, Uber, Under Armour, Coty et contrats à terme) 8 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,18% pour le Dow Jones,de 0,35% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,18% pour le Nasdaq * CVS HEALTH a déclaré mercredi qu'il allait acquérir le groupe de santé OAK STREET HEALTH pour environ 9,5 milliards de dollars, le géant de la pharmacie cherchant à faire une incursion dans le secteur des soins urgents. L'action Oak Street Health prend 5,1% en avant-Bourse. * BED BATH & BEYOND gagne environ 3% en avant-bourse après que le détaillant américain a annoncé mardi soir avoir levé environ 225 millions de dollars dans le cadre d'une offre d'actions et pourrait obtenir 800 millions de dollars supplémentaires au cours des 10 prochains mois pour tenter d'éviter la faillite. * MANCHESTER UNITED gagne 17,6% en avant-Bourse après que que le Daily Mail a rapporté que des investisseurs qataris prévoient de faire une offre pour acheter le club. * MICROSOFT avance de 1,9% dans les échanges en avant-Bourse après que le géant de la technologie a déclaré mardi soir qu'il procédait à une refonte de son moteur de recherche en ligne Bing et de son navigateur internet Edge, pour y inclure l'intelligence artificielle (IA) * COTY a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, pariant sur des hausses de prix et une demande robuste pour ses parfums et cosmétiques, malgré l'inflation qui pèse sur les consommateurs. L'action avance de plus de 4% en avant-Bourse. * UBER s'est fixé pour objectif de dégager des bénéfices en 2023, après avoir clôturé 2022 par une explosion de son chiffre d'affaires, grâce notamment à l'augmentation de la demande de transport dans les aéroports et les bureaux. L'action avance de 6,1% en avant-Bourse. * UNDER ARMOUR a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2023, les rabais importants accordés sur les vêtements de sport ayant contribué à attirer les acheteurs pendant la période des fêtes. * WALT DISNEY, MATTEL doivent publier leurs résultats ce mercredi. * EXXON, CHEVRON - Joe Biden a prononcé mardi soir devant le Congrès un discours sur l'état de l'Union, où il s'est montré particulièrement critique à l'égard des bénéfices record des compagnies pétrolières. Il a également dressé une liste de propositions économiques, notamment un impôt minimum pour les milliardaires et un quadruplement de l'impôt sur les rachats d'actions par les entreprises. * CHIPOTLE MEXICAN GRILL a déçu mardi les attentes pour son chiffre d'affaires et bénéfice trimestriels, les clients ayant réduit leurs commandes en raison de l'inflation. * EBAY a annoncé mardi la suppression de 500 postes dans le monde, soit 4% de ses effectifs. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)