Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Hertz, DuPont de Nemours et contrats à terme) PARIS, 7 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,14% pour le Dow Jones et une hausse de 0,065% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,28% pour le Nasdaq. * APOLLO GLOBAL MANAGEMENT figure parmi plusieurs sociétés financières en discussions avec Credit Suisse pour prendre une participation dans la banque d'investissement que le groupe suisse entend scinder, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. * BOEING s'attend à supprimer cette année environ 2.000 postes de cadres financiers et de cadres des ressources humaines via un plan de licenciement et des départs naturels, a confirmé lundi un représentant de l'avionneur américain au journal Seattle Times. L'action gagne 1,3% en avant-Bourse. * MICROSOFT avance de 0,8% en avant-Bourse alors que le géant de la technologie s'apprête à dévoiler un investissement potentiel dans l'assistant conversationnel ChatGPT, conçu par la startup OpenAI qu'il soutient. * CHEVRON - Le groupe italien Eni pourrait reprendre la participation du groupe pétrolier américain dans le projet gazier Indonesia Deepwater Development (IDD) et en assurer l'exploitation d'ici la mi-2023, a déclaré mardi un haut responsable du ministère indonésien de l'Energie. * CVS HEALTH CORP est proche d'un accord pour acquérir le groupe de santé OAK STREET HEALTH pour environ 10,5 milliards de dollars incluant la dette, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Les deux groupes discutent d'un prix de 39 dollars par action, selon le journal, qui précise que l'opération, si elle aboutit, pourrait être annoncée dès cette semaine. En avant-Bourse, l'action Oak Street Health s'envolait de 35% à 35,22 dollars. * ACTIVISION BLIZZARD a fait état lundi soir d'un chiffre d'affaires ajusté meilleur que prévu au quatrième trimestre, à la faveur du succès de sa franchise de jeux vidéos "Call of Duty". L'action gagne 2,3% en avant-Bourse. * CENTENE a affiché mardi un bénéfice meilleur que prévu pour le quatrième trimestre, grâce notamment à son activité d'assurance maladie Medicare soutenue par le gouvernement et à la baisse des coûts médicaux. * LINDE, le plus grand groupe de gaz industriels au monde, a dit mardi prévoir une croissance de 9 à 12% de son bénéfice par action en 2023, hors effets de change, après un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre. * CARLYLE a fait état mardi d'une baisse de 52% sur un an de son bénéfice au quatrième trimestre dans un contexte de ralentissement des transactions financières. * METLIFE - La branche d'investissement du géant de l'assurance a déclaré mardi avoir accepté d'acquérir Raven Capital Management, un gestionnaire de crédit américain avec 2,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion. * PINTEREST - La plateforme de partage d'images a fait état lundi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel plus faible qu'attendu, ce qui fait reculer son titre de près de 4% dans les transactions en avant-Bourse. * TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE a abaissé lundi soir sa prévision de chiffre d'affaires ajusté annuel après des ventes inférieures aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé. L'action de l'éditeur de jeux vidéos reculait de 1% dans les transactions après la clôture. * BAIDU - L'action du groupe chinois cotée à New York s'envole de 15% dans les transactions avant l'ouverture alors que le géant des moteurs de recherche a indiqué qu'il terminerait en mars les tests internes de son projet de type ChatGPT baptisé "Ernie Bot". * HERTZ a dit mardi avoir renoué avec le bénéfice au trimestre clos en décembre, la demande de voitures de location restant forte dans un contexte de hausse des voyages de loisirs et de production limitée des constructeurs automobiles. * DUPONT DE NEMOURS a prévu mardi un chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 inférieur aux estimations, le fabricant de matériaux industriels s'attendant à une baisse des volumes de produits vendus aux industries de l'électronique grand public et des puces au cours du premier semestre. L'action perd 2,1% en avant-Bourse. * BED BATH & BEYOND plonge d'environ 32% en avant-Bourse, le détaillant américain cherchant à lever environ un milliard de dollars dans un ultime effort pour éviter la faillite. * ROYAL CARIBBEAN CRUISES a annoncé mardi qu'il prévoyait un bénéfice pour 2023 compris entre 3 et 3,60 dollars par action, des chiffres bien inférieurs aux estimations, l'inflation obligeant les clients à repenser leurs projets de voyage. * CHIPOTLE MEXICAN GRILL doit présenter leurs résultats ce mardi. * LOCKHEED MARTIN - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "sous-performance". (Rédigé par Blandine Hénault et Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)