Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec Catalent, Tyson Foods et contrats à terme) 6 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,58% pour le Dow Jones, de 0,83% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,09% pour le Nasdaq à l'ouverture. * NEWMONT a déclaré avoir fait une offre de 16,9 milliards de dollars pour le mineur australien Newcrest Mining afin de construire un conglomérat mondial de l'or. L'action perd plus de 5% en avant-Bourse, les investisseurs et analystes ayant estimé que le groupe sous-évaluait sa cible dans un contexte de changement de direction. * CATALENT - L'action du groupe pharmaceutique bondit de 29% à la suite de l'intérêt manifesté par le fabricant d'équipements médicaux Danaher pour son rachat, selon des informations de Bloomberg samedi. * CHEVRON a entamé des négociations avec l'Algérie pour des activités d'exploration dans le pays, rapporte lundi le Wall Street Journal. * DELL va supprimer quelque 6.650 emplois, soit environ 5% des effectifs mondiaux du géant informatique, en raison de la baisse de la demande pour ses ordinateurs personnels, rapporte lundi Bloomberg. * ORACLE prévoit d'investir 1,5 milliard de dollars en Arabie saoudite dans les années à venir pour renforcer sa présence dans le domaine du cloud dans le pays, a déclaré un responsable du groupe. * CUMMINS a dit lundi prévoir une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 12% et 17% en 2023, anticipant une forte demande pour ses moteurs utilisés dans les camions et autres véhicules lourds. * FARADAY FUTURE gagne environ 28% en avant-Bourse après que le groupe a annoncé avoir réuni suffisamment de fonds pour lancer en mars la production de sa voiture électrique de luxe FF 91 Futurist. * ABBVIE va lever la limite de 2 milliards de dollars que le groupe pharmaceutique s'est imposée pour les fusions-acquisitions après le rachat en 2020 de l'irlandais Allergan, fabricant du Botox, qui a fait exploser sa dette, a déclaré son directeur général au Wall Street Journal. * LINDE, numéro un mondial des gaz industriels, a déclaré lundi qu'il investirait 1,8 milliard de dollars pour fournir de l'hydrogène propre à l'usine d'ammoniac bleu de la société néerlandaise OCI au Texas. * PUBLIC STORAGE, le plus grand exploitant américain de sites de stockage individuel, a annoncé dimanche avoir fait une offre non sollicitée de 11 milliards de dollars sur son concurrent Life Storage. L'action Life Storage gagne 10,3% en avant-Bourse. * CARLYLE a nommé lundi Harvey Schwartz, ancien cadre de Goldman Sachs , au poste de directeur général, à compter du 15 février. * TESLA - Un jury américain a décidé vendredi qu'Elon Musk et sa société n'avaient pas induit les investisseurs en erreur lorsque l'homme d'affaires avait affirmé sur Twitter en 2018 disposer du financement nécessaire pour retirer Tesla de la cote. L'action gagne 1,6% en avant-Bourse. * ROGERS - Starboard Value a acquis une participation importante au capital de l'entreprise de matériaux électroniques et cherche à obtenir des sièges au conseil d'administration du groupe, ont déclaré vendredi des sources proches du dossier. * SOUTHWEST AIRLINES - Le directeur de l'exploitation, Andrew Watterson, témoignera le 9 février devant la commission du commerce du Sénat américain, après l'annulation de plus de 16.000 vols en décembre en raison de problèmes opérationnels au sein de la compagnie aérienne. * LYFT perd environ 3% en avant-Bourse après un abaissement de recommandation par Gordon Haskett à "conserver", quelques mois seulement après l'avoir classé dans la catégorie "acheter". * TYSON FOODS a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street et a revu à la baisse ses prévisions de marge d'exploitation pour 2023, le spécialiste de la viande transformée ayant été pénalisé par la chute des prix du boeuf et la baisse des volumes dans son segment porc. L'action perd plus de 5% en avant-Bourse. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)