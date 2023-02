Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Eli Lilly, Estée Lauder, Honeywell, Merck, cours en avant-Bourse de FedEx et Pinterest) PARIS, 2 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,36% pour le Dow Jones mais une progression de 0,33% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,21% pour le Nasdaq: * META PLATFORMS, propriétaire de Facebook, bondit de 19% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi soir un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars (36,4 milliards d'euros), un contrôle plus strict de ses coûts cette année et une prévision optimiste pour son chiffre d'affaires au premier trimestre. APPLE, ALPHABET et AMAZON, qui publieront leurs résultats après la clôture des marchés américains, gagnaient de 1,1% à 4,3% en avant-Bourse. * ELI LILLY a relevé jeudi son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tablant sur une hausse de la demande de son nouveau médicament contre le diabète, Mounjaro. * ESTÉE LAUDER a relevé jeudi sa prévision annuelle de ventes grâce une solide demande pour ses produits et à la reprise attendue en Chine, son principal marché. * HONEYWELL a fait état d'une baisse de 28,6% de son bénéfice du quatrième trimestre, pénalisé par les problèmes d'approvisionnement et le manque de main-d'oeuvre. * MERCK a publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce aux fortes ventes en Asie de son antiviral contre le COVID-19. La prévision de bénéfice du laboratoire pour cette année est cependant ressortie en dessous du consensus des analyets, ce qui fait reculer l'action de 1% en avant-Bourse. * KKR a fait une offre non contraignante pour prendre une participation majoritaire dans le réseau fixe de télécommunications de Telecom Italia, a annoncé jeudi le groupe italien, ajoutant que son conseil d'administration se réunirait dans la journée en discuter. * BOEING a remporté un contrat de 1,62 milliard de dollars (1,47 milliard d'euros) auprès de l'armée de l'air américaine pour fournir des systèmes de guidage pour le missile balistique intercontinental Minuteman III. * PINTEREST a décidé de licencier environ 150 employés, soit moins de 5% de ses effectifs, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg. L'action grimpait de 5,4% en avant-Bourse. * METLIFE a annoncé mercredi une baisse de 33% de son bénéfice ajusté au quatrième trimestre. * FEDEX prenait 3,5% en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de Citigroup à "acheter" contre "neutre". (Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)