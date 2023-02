Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)













(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Tesla, Altria, groupes chinois cotés à Wall Street, Match Group, Amgen, Juniper Networks, Peloton Interactive, Western Digital) PARIS, 1er février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,42% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,11% pour le Nasdaq: * TESLA gagne 1,3% en avant-Bourse, le constructeur automobile prévoyant d'augmenter la production de son usine de Shanghai au cours des deux prochains mois pour répondre à la demande alimentée par ses baisses de prix, selon une note interne consultée par Reuters et une source informée du projet. * ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) - Le fabricant américain de semi-conducteurs prend 3,3% en avant-Bourse après avoir publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, grâce notamment à la croissance de ses activités dans les centres de données. Le groupe a toutefois dit anticiper des ventes décevantes sur le trimestre en cours. * T-MOBILE US baisse de 1,6% en avant-Bourse en raison d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au quatrième trimestre. * ELECTRONIC ARTS chute de 5,6% dans les transactions hors séance après l'abaissement de ses prévisions de "bookings" (ensemble de produits et services du groupe) pour cette année dans un contexte de report par l'éditeur de jeux vidéo de la sortie d'un titre phare basé sur la franchise "Star Wars" et de réduction des dépenses des consommateurs. * SNAP plonge de 15,1% en avant-Bourse après l'annonce d'une perte nette au quatrième trimestre et de prévisions pessimistes pour le trimestre en cours sous l'effet de la concurrence notamment de TikTok et d'une baisse du marché publicitaire. * WESTERN DIGITAL cède 4,5% en avant-Bourse après la publication d'une perte ajustée plus marquée que prévu sur le trimestre clos en décembre. * ALTRIA GROUP (ex-Philip Morris Companies) prend 1% en avant-Bourse, son chiffre d'affaires et son bénéfice ayant dépassé les attentes au quatrième trimestre à la faveur d'un maintien de la demande dans ses produits liés au tabac. Le groupe va par ailleurs lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars. * Les groupes chinois cotés à Wall Street ALIBABA GROUP HOLDING, JD.COM et PINDUODUO prennent de 1,4% à 2,4% en avant-Bourse après une enquête montrant que l'activité dans les usines en Chine s'est contractée plus lentement avec l'abandon de la politique "zero COVID". BAIDU bondit pour sa part de 6% après l'annonce d'une prise de participation de BLACKROCK dans le moteur de recherche en ligne chinois. * MATCH GROUP plonge de 9% en avant-Bourse après avoir fait état d'une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre en dessous des attentes, en raison de difficultés opérationnelles sur sa plate-forme Tinder. * AMGEN recule de 1,1% en avant-Bourse après la publication par la biotech américaine d'une prévision de chiffre d'affaires pour 2023 en dessous du consensus de Refinitiv. * JUNIPER NETWORKS abandonne 3,25% en avant-Bourse après avoir raté le consensus des analystes sur son chiffre d'affaires du quatrième trimestre. * PELOTON INTERACTIVE bondit de 6% en avant-Bourse, le groupe prévoyant une croissance de son chiffre d'affaires sur le trimestre en cours supérieure aux attentes. * META PLATFORMS doit publier ses résultats trimestriels après la clôture. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)