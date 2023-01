Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec General Motors, Pfizer, McDonald's, Caterpillar, Exxon Mobil, Tesla, Marathon Petroleum, précisions UPS, contrats à terme)

PARIS, 31 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur indices donnent une ouverture en légère baisse:

* GENERAL MOTORS a publié un bénéfice net en hausse au quatrième trimestre et prévoit de dégager un profit plus important qu'attendu sur l'ensemble de l'année 2023, ce qui a fait grimper l'action du constructeur automobile américain de plus de 5% dans les échanges d'avant-Bourse.

* Le groupe pharmaceutique PFIZER table sur une baisse plus importante que prévu des ventes annuelles de son vaccin et de son antiviral contre le COVID-19, renforçant ainsi les inquiétudes du marché concernant la demande pour ses produits alors les commandes passées par les gouvernements ralentissent. En avant-Bourse, le titre perdait plus de 3%.

* CATERPILLAR, numéro un mondial des engins de construction, a fait état d'un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions, l'augmentation des coûts de fabrication et de transport ayant pesé sur ses marges.

* EXXON MOBIL a dégagé un bénéfice de 56 milliards de dollars en 2022, établissant un record dans l'industrie pétrolière des pays occidentaux.

* MCDONALD'S a dépassé les attentes du marché en matière de chiffre d'affaires trimestriel à périmètre comparable mais a mis en garde contre la poursuite des pressions inflationnistes à court terme. Le groupe de restauration rapide perdait 1,5% en avant-Bourse.

* TESLA s'attend à un renforcement des dépenses d'investissement l'année prochaine, le constructeur de véhicules électriques intensifiant la production d'une nouvelle cellule de batterie et de son camion Semi.

* UPS gagnait 2,2% en avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice ajusté trimestriel au-dessus des attentes après avoir donné la priorité aux expéditions à forte marge et en maintenant un contrôle strict de ses dépenses. Le groupe a également annoncé une augmentation de son dividende trimestriel de 6,6% et un nouveau programme de rachat d'actions.

* Les fabricants de semiconducteurs INTEL, QUALCOMM, NVIDIA perdaient de 0,8% à 1,5% dans les échanges avant l'ouverture, le concurrent sud-coréen Samsung Electronics ayant annoncé qu'il n'avait pas l'intention de réduire ses investissements dans les puces cette année.

* MARATHON PETROLEUM a fait état d'un profit trimestriel meilleur que prévu grâce à la montée en flèche des marges de raffinage.

* NIKE a engagé lundi une action en justice contre LULULEMON ATHLETICA, affirmant qu'au moins quatre modèles de chaussures du groupe canadien enfreignent ses brevets.

* WHIRLPOOL - Le fabricant américain d'appareils électroménagers a publié lundi un bénéfice annuel supérieur aux attentes, à la faveur d'économies et de la baisse des prix des matières premières.

* AMERICAN INTERNATIONAL GROUP - Le groupe d'assurance a annoncé lundi avoir licencié son directeur financier par intérim, Mark Lyons, accusé d'avoir enfreint les règles de confidentialité de l'entreprise.

* PARAMOUNT GLOBAL a annoncé lundi qu'il allait intégrer la chaîne payante Showtime à sa plate-forme de vidéos à la demande Paramount+ dans le courant de l'année. (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)