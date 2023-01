Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats de Chevron et American Express, Ralph Lauren, JPMorgan Chase, cours en avant-Bourse des fabricants de puces, Visa et Hasbro)

PARIS, 27 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,01% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 devrait refluer de 0,26% et le Nasdaq de 0,47%:

* INTEL a annoncé jeudi soir anticiper une perte nette sur le trimestre en cours dans un contexte d'assombrissement des perspectives sur le marché du PC et de ralentissement de la croissance dans les centres de données (data centers), une prévision qui a surpris les investisseurs. L'action Intel plongeait de 9,2% en avant-Bourse, tandis que ses concurrents AMD et QUALCOMM, NVIDIA, APPLIED MATERIALS, MICRON TECHNOLOGY, BROADCOM et NVIDIA reculaient respectivement de 0,9% à 3,2%.

* CHEVRON a publié vendredi un bénéfice record de 36,5 milliards de dollars sur l'exercice 2022, soit plus du double de celui de l'année précédente. Ce résultat, pénalisé par une dépréciation sur certains actifs, est cependant inférieur aux attentes de Wall Street. L'action reculait de 1,2% en avant-Bourse.

* VISA a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street grâce notamment à une hausse de 7% des volumes de paiements traités. L'action Visa avançait de 1,5% en avant-Bourse.

* AMERICAN EXPRESS a publié vendredi un bénéfice trimestriel en repli de 9%, ressorti en dessous des attentes des analystes, dans un contexte de hausse des provisions pour se prémunir contre de futures mauvaises créances. Le chiffre d'affaires global du groupe New York, hors charges d'intérêts, a cependant augmenté de 17% à 14,18 milliards de dollars sur les trois derniers mois de 2022. L'action bondit de 5% en avant-Bourse.

* HASBRO, qui a annoncé jeudi anticiper des résultats inférieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, va supprimer environ 15% de ses effectifs dans le monde cette année, dans un contexte de baisse la demande. En avant-Bourse, l'action Hasbro chutait de 5,1% et son concurrent MATTEL perdait 1,9% dans les transactions hors séance.

* SALESFORCE - Le fonds activiste Elliott Management, qui a récemment investi plusieurs millions de dollars dans Salesforce, prévoit de proposer plusieurs candidats à la direction du groupe de logiciels dans le "cloud", ont déclaré jeudi des sources proches du dossier.

* TESLA - LG Energy Solution a annoncé vendredi être en "discussions actives" avec le constructeur automobile américain pour lui fournir des batteries depuis l'usine d'Arizona.

* L3HARRIS TECHNOLOGIES progressait de 3,4% dans les transactions hors séance après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation ajusté meilleurs que prévu au quatrième trimestre.

* JPMORGAN CHASE a

écrit

au Championnat d'Italie de football, la Serie A, pour exprimer un intérêt préliminaire à soutenir le développement de son activité média, selon trois personnes proches du dossier.

* RALPH LAUREN - BMO Capital Markets a abaissé sa recommandation sur la valeur à "sous-performance" contre "perfomance en ligne".