Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse)

PARIS, 11 janvier (Reuters) -

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de

0,07% pour le Dow Jones, de

0,18% pour le Standard & Poor's 500 et de

0,11% pour le Nasdaq

* AMERICAN AIRLINES GROUP, SPIRIT AIRLINES, DELTA AIR LINES, SOUTHWEST AIRLINES et JETBLUE AIRWAYS perdent de 0,6% à 2,4% en avant-Bourse en raison d'une panne informatique du système de l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) qui entraîne des retards de vols. Selon le site FlightAware, plus de 760 vols intérieurs ont été retardés ce mercredi.

* MERCK a annoncé mercredi son intention de poursuivre en justice certaines sociétés pharmaceutiques après avoir constaté que celles-ci distribuaient en Chine son traitement du COVID-19 sans son autorisation.

* TESLA veut investir 775,7 millions de dollars pour agrandir son usine du Texas, montrent des documents réglementaires remis par le constructeur automobile.

* APPLE - Un juge de la Commission du commerce international des Etats-Unis a estimé qu'Apple a violé l'un des brevets de Masimo sur la mesure de l'oxygène sanguin sur certaines Apple Watch, a annoncé dans un communiqué le groupe Masimo, spécialisé dans la technologie médicale.

* BATH & BEYOND bondit de 22,3% en avant-Bourse malgré l'annonce d'une perte nette trimestrielle nettement plus importante que prévu et une baisse d'un tiers de ses ventes. La chaîne de magasins d'articles pour la maison a annoncé la semaine dernière étudier ses options, y compris un dépôt de bilan.

* ALTICE USA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter".

* MOTOROLA SOLUTIONS - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance". (Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)