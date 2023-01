Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse Amc Entertainment Holdings et Horizon Global)

PARIS, 3 janvier (Reuters) -

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de

0,39% pour le Dow Jones, de

0,45% pour le Standard & Poor's 500 et de

0,64% pour le Nasdaq pour la première séance de 2023:

* TESLA reculait de 3,9% en avant-Bourse après l'annonce lundi de livraisons de véhicules par le groupe inférieures aux attentes pour le quatrième trimestre. Le constructeur automobile a par ailleurs promu Tom Zhu, le patron de la filiale en Chine, qui supervisera désormais directement les usines d'assemblage aux Etats-Unis, ainsi que les opérations commerciales en Amérique du Nord et en Europe, selon un document interne consulté par Reuters.

* META, maison-mère de Facebook, se prépare à annoncer si elle autorise ou non l'ancien président américain Donald Trump à revenir sur les réseaux Facebook et Instagram, a rapporté dimanche le Financial Times (FT). Le groupe avait auparavant indiqué qu'il rendrait sa décision d'ici le 7 janvier mais celle-ci pourrait finalement intervenir plus tard dans le mois, selon une source proche du dossier au FT.

* MICROSOFT, ACTIVISION BLIZZARD - Un juge a fixé à mardi la première audience préliminaire dans l'affaire opposant l'administration Biden à Microsoft concernant l'offre du groupe informatique sur l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. Le gendarme américain de la concurrence a bloqué début décembre ce rachat, disant redouter une atteinte grave à la concurrence.

* Les groupes chinois cotés à Wall Street ALIBABA, JD.COM et PINDUODUO prenaient de 2,5% à 3% en avant-Bourse, les investisseurs continuant de faire preuve d'optimisme sur la réouverture de l'économie chinoise malgré une nouvelle dégradation de l'activité mesurée par les PMI.

* AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS gagnait 2,9% en avant-Bourse malgré le démenti de l'opérateur britannique de cinémas Cineworld sur une possible vente de ses actifs au groupe américain.

* HORIZON GLOBAL s'envolait de 337,6% à 1,71 dollar après l'annonce de son rachat par l'équipementier automobile First Brands Group.

* COTY - Piper Sandler relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". * MONDELEZ - RBC abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance".

* CARLYLE GROUP - KBW abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le marché" contre "surperformance".

* ALLY FINANCIAL: Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". (Rédigé par Blandine Hénault, Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)