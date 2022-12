Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Amazon, cours en avant-Bourse)

PARIS, 22 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,41% pour le Nasdaq:

* Les fabricants de semi-conducteurs NVIDIA, QUALCOMM, TEXAS INSTRUMENTS, ADVANCED MICRO DEVICES, INTEL et BROADCOM reculent en avant-Bourse de 0,1% à 0,8%, MICRON TECHNOLOGY (en repli de 2,8%) ayant annoncé que l'offre dans le secteur était toujours excédentaire, qu'il réduirait ses effectifs de 10% en 2013 et ses projets d'investissement, anticipant une perte nette au deuxième trimestre de son exercice fiscal décalé.

* TESLA propose des remises de 7.500 dollars (7.060 euros) sur ses véhicules électriques Model 3 et Model Y livrés aux Etats-Unis ce mois-ci, selon le site internet du constructeur automobile alors que le groupe fait face à un ralentissement de la demande.

* MICROSOFT - La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) française a annoncé jeudi avoir décidé d'infliger une amende de 60 millions d'euros au groupe américain pour "ne pas avoir mis en place un mécanisme permettant de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter".

* AIRBNB - La Cour de justice de l'Union européenne a statué jeudi que le groupe américain de services d'hébergement, qui conteste une loi de 2017 en Italie sur le marché de l'immobilier, devait fournir aux autorités fiscales locales les renseignements demandés sur ses contrats de location et collecter la taxe prévue sur les revenus locatifs de ses clients.

* GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY, JPMORGAN CHASE, CITIGROUP et BANK OF AMERICA - Les bonus de fin d'année des banquiers à Londres et New York devraient baisser de 30% à 45% par rapport à l'an dernier, selon des experts du secteur, et certains pourraient même être privés de prime alors que les transactions financières ralentissent dans un contexte économique tendu.

* ALPHABET - La maison mère de Google a annoncé mercredi soir avoir approuvé une nouvelle distribution d'actions à son directeur général Sundar Pichai, conditionnant une plus grande partie de la rémunération de ce dernier à la performance du groupe.

* AMAZON - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé jeudi, dans une

décision préliminaire

, que la responsabilité du groupe américain de commerce en ligne pouvait être engagée dans les annonces de chaussures contrefaites de Christian Louboutin vendues sur sa plate-forme par des tiers.

* Les groupes chinois cotés à Wall Street ALIBABA GROUP HOLDING, JD.COM et PINDUODUO prennent de 2% à 2,5% en avant-Bourse, les autorités chinoises de régulation s'étant engagées à approfondir les réformes dans le secteur et à améliorer leur coopération sur le marché des capitaux.

* UNDER ARMOUR recule de 2% dans les transactions hors séance après l'annonce de la nomination de Stephanie Linnartz au poste de directrice générale en remplacement de Patrik Frisk, qui s'est retiré du groupe en juin dernier.

* COUPA SOFTWARE - Canaccord Genuity abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)