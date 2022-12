Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, Core scientific, Rite Aid)

PARIS, 21 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse :

* NIKE grimpait de 12,5% dans les échanges en avant-Bourse après avoir enregistré sa deuxième meilleure croissance de chiffre d'affaires trimestriel depuis plus de dix ans et dégagé un bénéfice au-dessus des attentes, des remises plus importantes et nombreuses, visant à réduire les stocks excédentaires, ayant permis à l'équipementier sportif de gonfler ses ventes.

* FEDEX a publié un profit trimestriel plus important que prévu et annoncé une baisse supplémentaire de ses dépenses, à hauteur d'un milliard de dollars. Le titre gagnait 5% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street.

* TESLA - A la suite d'un sondage lui étant défavorable, Elon Musk a déclaré qu'il quittera la direction générale de Twitter dès qu'il aura trouvé un successeur mais qu'il continuera à diriger certaines divisions clé du réseau social. L'action du groupe automobile, dont Elon Musk est également le patron, gagnait 1% en avant-Bourse.

* L'assureur AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE a annoncé avoir rejeté une offre d'achat non sollicitée de Prosperity Life et de son principal actionnaire, l'investisseur Elliott Investment Management, pour 3,9 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros).

* RITE AID grimpait de 8,4% en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre et d'une perte moins lourde que prévu.

* CORE SCIENTIFIC, l'une des plus grandes entreprises cotées de minage de cryptomonnaies, a annoncé mercredi avoir été placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

* STARBUCKS - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)