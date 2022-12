Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse de Nvidia, Western Digital, des groupes miniers)

PARIS, 15 décembre (Reuters) -

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de

0,73% pour le Dow Jones, de

0,94% pour le Standard & Poor's 500 et de

1,19% pour le Nasdaq:

* TESLA recule de 3% en avant-Bourse jeudi après l'annonce par Elon Musk d'une cession supplémentaire de 3,6 milliards de dollars (3,39 milliards d'euros) de titres du constructeur automobile qu'il détient, une opération qui porte le total de ses ventes d'actions depuis le début de l'année à près de 40 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième plus grosse cession d'Elon Musk depuis l'annonce du rachat de Twitter en octobre pour 44 milliards de dollars.

* APPLE et AMAZON, sensibles à l'évolution du coût du crédit, reculent d'environ 1% jeudi en avant-Bourse au lendemain des décisions de la Réserve fédérale américaine qui a laissé entendre que les taux d'intérêt resteraient élevés pendant une période prolongée après un relèvement limité des "fed funds" de 50 points de base, à 4,25%-4,5%.

* MICROSOFT a annoncé jeudi que ses clients de l'Union européenne utilisant des services d'informatique dématérialisée ("cloud) pourront à compter du 1er janvier traiter et stocker une partie de leurs données dans des serveurs implantés dans la région.

* Les groupes miniers NEWMONT, BARRICK GOLD , SIBANYE STILLWATER, ANGLOGOLD ASHANTI, GOLD FIELDS et HARMONY GOLD MINING perdent de 2,6% à 3,1% en avant-Bourse dans le sillage du repli de l'or , de l'argent, du palladium et du platine sur fond de remontée du dollar après les annonces de la Fed.

* WARNER BROS DISCOVERY, né de fusion de Discovery et de la division WarnerMedia d'AT&T, a relevé mercredi d'un milliard de dollars ses prévisions de coûts liés à l'abandon de certains projets de contenus, estimant qu'ils pourraient désormais représenter une charge susceptible d'atteindre 3,5 milliards de dollars (3,29 milliards d'euros).

* Un groupe de cinq banques incluant JPMORGAN et CITI figure parmi les investisseurs ayant participé au tour de table qui a permis au spécialiste du contrôle des risques Acin de lever 24 millions de dollars (22,6 millions d'euros).

* GE Healthcare, la division santé du conglomérat GENERAL ELECTRIC, ainsi que Siemens Healthineers, étudient un rachat de deux activités scindées du fabricant d'équipements médicaux Medtronic, rapporte jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* NOVAVAX chute de 11% dans les transactions hors séance, le laboratoire cherchant à lever 125 millions de dollars (117 millions d'euros) via des obligations convertibles à échéance 2027.

* Les vaccins contre le virus Ebola développés par JOHNSON & JOHNSON et MERCK & CO permettent de produire des anticorps et semblent être sans risque pour les enfants et les adultes, selon les données de deux études publiées mercredi.

* FORD MOTOR et le groupe chinois Contemporary Amperex Technology (CATL) envisagent de construire une usine de batteries dans le Michigan ou en Virginie pour bénéficier des subventions fiscales malgré les tensions sino-américaines, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* NVIDIA recule de 2% en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de HSBC à "réduire", l'intérmédiaire évoquant des "défis" pour l'an prochain, notamment un ralentissement de la demande.

* WESTERN DIGITAL cède 4,8% en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Goldman Sachs à "vendre" contre "neutre", selon le site thefly.com.

* ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS - Wedbush entame le suivi à "neutre" avec un objectif de cours à 80 dollars.

* SNAP - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours ramené de 12 à 10 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)