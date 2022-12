Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Meta Platforms, Tesla, recommandation sur Altice USA et Bumble, précisions sur Alphabet, cours en avant-Bourse des groupes chinois cotés à Wall Street, ExxonMobil, SalesForce, Rent The Runway, Gamestop)

PARIS, 8 décembre (Reuters) -

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de

0,22% pour le Dow Jones, de

0,34% pour le Standard & Poor's 500 et de

0,35% pour le Nasdaq

* TESLA reculait de 1,8% en avant-Bourse après une information de l'agence Bloomberg selon laquelle le constructeur automobile américain réduirait les embauches et le temps de travail dans son usine de Shanghai, en Chine.

Par ailleurs, les ventes de voitures neuves en Chine ont baissé en novembre, de 9,5% sur un an à 1,67 million d'unités, premier recul depuis six mois, selon les données publiées jeudi par la CPCA, une fédération du secteur.

* AMAZON, MICROSOFT, ORACLE - Le Pentagone a conclu des contrats dans l'informatique dématérialisée ("cloud") avec Google, filiale d'Alphabet, Amazon Web Services, Microsoft et Oracle pour un montant total de 9 milliards de dollars (8,57 milliards d'euros).

Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a imposé jeudi à Google de supprimer les données des résultats de requêtes en ligne lorsque ceux-ci sont "manifestement erronés" dans le cadre du "droit à l'oubli".

* META PLATFORMS - Les représentants de la maison mère de Facebook, poursuivie en justice par la Federal Trade Commission (FTC), désireuse de bloquer le rachat de Within par le géant des réseaux sociaux, doivent s'exprimer ce jeudi dans le cadre d'une bataille décisive sur le marché de la réalité virtuelle.

* EXXON MOBIL avançait de 1,3% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe d'une extension de son plan de rachat d'actions à 50 milliards de dollars jusqu'en 2024, dont 15 milliards pour cette année.

* CHEVRON a annoncé avoir augmenté son budget de dépenses d'investissement pour 2023 à 17 milliards de dollars (16,2 milliards d'euros).

* GAMESTOP a publié une perte plus lourde qu'attendu et un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions à cause du manque de nouveaux jeux à succès et d'un ralentissement des dépenses des consommateurs. L'action refluait de 0,4% en avant-Bourse.

* Les opérateurs de casinos LAS VEGAS SANDS, MGM RESORTS INTERNATIONAL, WYNN RESORTS et MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT gagnaient entre 1,7% et 9,1% après l'assouplissement de restrictions sanitaires en Chine.

* Les groupes chinois cotés à Wall Street ALIBABA , JD.COM, PINDUODUO, BAIDU, TENCENT MUSIC et NIO prenaient de 2,9% à 6,2% en avant-Bourse, continuant de bénéficier de l'allègement de la politique "zéro COVID" de la Chine.

* RENT THE RUNWAY - La plate-forme en ligne de location de vêtements bondissait de 15,4% en avant-Bourse à la faveur du relèvement par le groupe de sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année.

* SALESFORCE abandonnait 1,4% en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Baird à "neutre".

* JPMORGAN - Piper Sandler entame le suivi de la banque à "surpondérer".

* BANK OF AMERICA, CITIGROUP - Piper Sandler entame le suivi à "neutre".

* ALTICE USA - BofA Global Research reprend le suivi de la valeur à "sous-performance" avec un objectif de cours à 3,5 dollars.

* BUMBLE - UBS entame le suivi de la plate-forme de rencontres en ligne à "neutre" avec un objectif de cours à 24 dollars. (Rédigé par Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)