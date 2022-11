Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Deere & Co, valeurs pétrolières, variations en avant-Bourse)

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,14% pour le Nasdaq:

* APPLE - Plusieurs centaines de salariés d'une usine de Foxconn fabriquant des iPhone en Chine ont manifesté mercredi sur le site, montrent des images diffusées sur les réseaux sociaux. L'action Apple cédait 0,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* HP a annoncé mardi son intention de supprimer jusqu'à 6.000 emplois d'ici la fin de son exercice fiscal 2025, ce qui équivaudra à une réduction de 12% de ses effectifs, en arguant du ralentissement du marché des PC. Sa prévision de bénéfice pour le trimestre en cours est par ailleurs inférieure aux attentes. Le titre gagnait 1,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* NORDSTROM - Le groupe de grands magasins a fait état d'un ralentissement de ses ventes ces deux derniers mois et abaissé sa prévision de bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice à fin janvier. Le titre chutait de près de 10% dans les échanges en avant-Bourse.

* DEERE & CO - Le constructeur de machines agricoles a publié mercredi un bénéfice trimestriel en hausse de 75% sur un an, des hausses de prix favorisées par les pénuries lui ayant permis de compenser l'augmentation de ses coûts. Le titre gagnait 2,8% dans les échanges en avant-Bourse et se dirigeait vers un plus haut de plus de sept mois.

* Les VALEURS PÉTROLIÈRES reculent en avant-Bourse sur fond de baisse des cours du brut, en réaction aux informations selon lesquelles les pays du G7 discutent d'un plafonnement des prix du pétrole russe au-dessus des niveaux actuels. EXXON MOBIL et CHEVRON cèdent respectivement 1% et 1,2%.

* AUTODESK chutait de près de 9% dans les échanges hors séance après la clôture mardi, ses prévisions pour le trimestre en cours étant inférieures aux attentes du marché.

* VMWARE - L'action de l'éditeur de logiciels d'entreprise reculait d'environ 1,4% dans les échanges hors séance après la clôture, son chiffre d'affaires et son bénéfice par action trimestriels étant inférieurs au consensus Refinitiv IBES. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)