Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, prévisions et résultats de Best Buy, Analog Devices et American Eagle Outfitters, cours en avant-Bourse)

PARIS, 22 novembre (Reuters) -

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de

0,43% pour le Dow Jones, de

0,45% pour le Standard & Poor's 500 et de

0,31% pour le Nasdaq:

* BEST BUY avançait de 7% en avant-Bourse après avoir réduit sa prévision de baisse des ventes d'environ 11% à 10% pour l'ensemble de l'année, le groupe comptant sur des remises pour atténuer le ralentissement de la demande lié à l'inflation.

* DELL a publié une croissance de 68% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, la forte demande de serveurs et d'équipements réseau ayant compensé la faiblesse des ventes d'ordinateurs. L'action reculait cependant de 2,1% en avant-Bourse.

* L'Autorité britannique de la concurrence a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête approfondie sur la domination d'APPLE et de GOOGLE sur le marché des systèmes d'exploitations mobiles.

* ZOOM a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel, faisant reculer le titre de la plate-forme de visioconférence de 9,2% hors séance.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS bondissait de 8,46% après un chiffre d'affaires au troisième trimestre meilleur que prévu

* ANALOG DEVICES prenait 3% en avant-Bourse à la faveur d'un relèvement de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre après un solide quatrième trimestre fiscal.

* GAMESTOP L'investisseur Carl Icahn détient une importante position de vente à découvert dans le distributeur de jeux vidéo GameStop, a rapporté lundi l'agence Bloomberg en citant des sources.

* BAIDU a fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes grâce à ses revenus publicitaires et à la croissance de ses activités dans l'informatique dématérialisée ("cloud") et l'intelligence artificielle.

* JD.COM a annoncé qu'il allait réduire les salaires de plus de 2.000 cadres supérieurs de 10% à 20% l'année prochaine afin de contribuer à l'amélioration des avantages sociaux pour le reste du personnel dans le cadre de la campagne de "prospérité commune" du gouvernement chinois.

* WALGREENS - L'action prenait 15% en avant-Bourse, Cowen & company ayant relevé sa recommandation de "performance en ligne" à "surperformance".

* BLACKSTONE - Credit suisse abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-performance". (Rédigé par Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)