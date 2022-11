Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, Merck, Teva, cours en avant-Bourse)

PARIS, 21 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme signalent une baisse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,5% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,78% pour le Nasdaq :

* WALT DISNEY a annoncé dimanche soir le retour avec effet immédiat de son ancien directeur général, Bob Iger, et la démission de Bob Chapek, qui lui avait succédé à la tête du groupe en février 2020. Le groupe gagnait 8% dans les échanges en avant-Bourse.

* L'Autorité britannique de la concurrence, la CMA, a annoncé lundi qu'elle examinait si l'acquisition de VMWARE par BROADCOM, pour 61 milliards de dollars, ne risquait pas de réduire considérablement la concurrence.

* JD.COM et ALIBABA reculaient de 5% et 2% respectivement en avant-Bourse tandis que les opérateurs de casinos WYNN RESORTS, LAS VEGAS SANDS et MELCO perdaient de 3,2% à 4,4% en raison des craintes liées à l'augmentation des cas de COVID-19 en Chine.

* MERCK & CO a annoncé l'achat d'Imago BioSciences , spécialisé dans le développement de traitements du cancer, pour 1,35 milliard de dollars.

* TESLA a annoncé samedi le rappel de plus de 321.000 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un dysfonctionnement sur les feux arrière.

* TEVA PHARMACEUTICAL a annoncé la nomination de Richard Francis aux postes de président et de directeur général à compter du 1er décembre. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)