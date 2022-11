Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec publication d'Home Depot, valeurs chinoises cotées à Wall Street)

PARIS, 15 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une hausse d'environ 0,3% pour le Dow Jones, 0,7% pour le Standard & Poor's 500 et 1,1% pour le Nasdaq:

* HOME DEPOT - Le numéro un mondial des magasins de bricolage a fait état mardi d'une croissance de ses ventes à magasins comparables supérieure aux attentes au troisième trimestre de son exercice fiscal, à 4,3% contre 3,1% attendu par le consensus Refinitiv IBES. Le titre gagnait 2,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* WALMART doit publier ses résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés américains.

* Plusieurs valeurs chinoises cotées sur les marchés américains montent dans les échanges en avant-Bourse, les commentaires sur la rencontre entre les présidents américain et chinois en marge du sommet du G20 étant dominés par un regain d'optimisme sur les relations entre les deux pays. Les titres ALIBABA, BAIDU, PINDUODUO et JD.COM prennent entre 5,7% et 11,2%.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT - Le groupe de capital-investissement a conclu le rachat d'une part importante des activités de produits titrisés de Credit Suisse pour un montant non dévoilé.

* BERSKHIRE HATHAWAY - Le groupe dirigé par Warren Buffett a annoncé lundi avoir soldé sa participation dans PROCTER & GAMBLE et avoir acheté pour plus de 4,1 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros) d'actions TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO (TSMC). TSMC prenait plus de 10% en avant-Bourse.

* TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à la croissance du nombre de ses abonnés payants et à celle des revenus publicitaires, même si son chiffre d'affaires a reculé de près de 6%. Le titre gagnait 12,8% dans des échanges en avant-Bourse. (Rédigé par Marc Angrand)