Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Amgen, cours en avant-Bourse de Coty)

PARIS, 8 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,42% pour le Nasdaq:

* DUPONT DE NEMOURS - Le groupe de matériaux pour l'industrie a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, la vigueur de la demande ayant plus que compensé l'impact de la hausse des coûts. Le titre gagnait près de 3% dans les transactions en avant-Bourse.

* LYFT - L'action du spécialiste des VTC chutait de plus de 18% dans les échanges en avant-Bourse après une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieure aux attentes du marché et l'annonce d'une croissance du nombre de ses utilisateurs actifs au plus bas depuis le début de l'année.

* NVIDIA - Le fabricant de semi-conducteurs a confirmé la mise en vente en Chine d'un nouveau processeur qui respecte les restrictions à l'exportation de hautes technologies vers la République populaire imposées par les Etats-Unis. Par ailleurs, BofA Global Research a dit s'attendre à un rebond du cours après la publication des résultats prévue le 26 novembre. Le titre gagne 1,5% en avant-Bourse.

* AMGEN prenait 2,7% en avant-Bourse à la faveur de données positives sur son traitement Evolocumab contre le cholestérol.

* MOSAIC - Le producteur d'engrais a publié lundi soir un bénéfice trimestriel inférieur au consensus en raison de l'impact de l'ouragan Ian et du ralentissement de la hausse des prix de certains produits, comme la potasse ou les phosphates.

* TESLA a annoncé mardi le rappel d'un peu plus de 40.000 Model S et Model X fabriquées entre 2017 et 2021 en raison d'un risque de défaillance de l'assistance électrique de direction. Par ailleurs, les ventes de voitures de tourisme en Chine ont augmenté de 7,2% sur un an en octobre à 1,86 million de véhicules, a annoncé mardi la principale fédération du secteur.

* COTY a publié un chiffre d'affaires trimestriel meilleur qu'attendu, l'augmentation des prix de vente et la bonne tenue de la demande ayant compensé l'impact du dollar fort et de la sortie de Russie. L'action prenait 4% en avant-Bourse.

* TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour prendre en compte l'impact de l'appréciation du dollar et le ralentissement du secteur du jeu vidéo. Le titre chutait de près de 18% dans des échanges en avant-Bourse.

* TRIPADVISOR chutait d'environ 19% dans les transactions en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur au consensus.

* GAP a conclu la vente de ses activités en Chine et à Hong Kong à Baozun, a annoncé ce dernier mardi.

* VIATRIS - Piper Sandler a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer". (Rédigé par Marc Angrand et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)