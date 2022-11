Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Kellogg, Royal Caribbean, Teva)

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,78% pour le Dow Jones, de 0,99% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,15% pour le Nasdaq:

* QUALCOMM prévoit pour le dernier trimestre de l'année un chiffre d'affaires inférieur d'environ deux milliards de dollars aux attentes des analystes à cause d'un ralentissement des ventes de smartphones. L'action du fabricant de puces perdait 8,06% dans les échanges en avant-Bourse.

* KELLOGG a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'année, en misant sur la demande solide malgré une série d'augmentations de prix.

* MODERNA chutait de 15% en avant-Bourse après l'abaissement par le laboratoire de ses prévisions de vente de vaccin contre le COVID-19 pour cette année en raison de problèmes d'approvisionnement. Le groupe a en outre publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre.

* EBAY a publié mercredi des résultats trimestriels au-dessus des attentes à la faveur de la demande pour les articles d'occasion mais aussi du succès de son offre de produits de luxe.

* MARATHON OIL a fait état d'une forte croissance de son bénéfice trimestriel, soutenu par la flambée des prix du brut. Le groupe a par ailleurs annoncé un accord pour l'achat d'actifs de gaz naturel d'Ensign Natural Resources pour trois milliards de dollars (3,08 milliards d'euros).

* CONOCOPHILLIPS a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre à la faveur d'une flambée des prix de l'énergie et d'une demande robuste.

* ADOBE - Le département de la Justice s'apprête à ouvrir une enquête sur le rachat de Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars, a rapporté mercredi Politico en citant quatre personnes proches du dossier et un document qu'il a pu consulter.

* MARRIOTT INTERNATIONAL a relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel, à la faveur d'une hausse de ses tarifs et d'un solide rebond des voyages d'agrément et d'affaires dans un contexte de levée des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

* METLIFE a annoncé une chute de 53% de son bénéfice du troisième trimestre, la dégradation de la situation économique et la baisse des marchés mondiaux ayant pénalisé les retours sur investissements de l'assureur américain.

* CIGNA prenait 1,5% en avant-Bourse après le relèvement de sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année et la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu.

* INTERCONTINENTAL EXCHANGE a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice ajusté au troisième trimestre, soutenue par d'importants volumes dans les transactions qui ont permis de compenser l'accalmie enregistrée dans les introductions en bourse (IPO).

* UNDER ARMOUR a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, dans un contexte de hausse du dollar et de ralentissement de la demande des consommateurs avant la saison cruciale des achats des fêtes de fin d'année.

* ROYAL CARIBBEAN a battu les attentes du marché en matière de chiffre d'affaires au troisième trimestre, soutenu par une augmentation des réservations et des dépenses à bord de ses bateaux de croisière.

* TEVA PHARMACEUTICALS va payer jusqu'à 4,2 milliards de dollars pour mettre un terme aux plaintes liées à son implication dans la crise des opioïdes aux États-Unis, a déclaré jeudi la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James.

* PELOTON INTERACTIVE a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice inférieur aux attentes de Wall Street. L'action plongeait de 13,7% en avant-Bourse.

* ROBINHOOD - Le courtier en ligne a fait état d'une perte trimestrielle moins importante qu'attendu grâce aux performances de ses activités de trading et de la volatilité des marchés. Son action était en hausse de 4,5% en avant-Bourse.

* ROKU chutait d'environ 20% en avant-Bourse, la plate-forme de vidéos à la demande ayant dit anticiper un chiffre d'affaires trimestriel en dessous des attentes en raison de la baisse des budgets publicitaires des annonceurs.

* ALTICE USA a annoncé une baisse de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 2,39 milliards de dollars, en deçà du consensus Refinitiv (2,45 milliards). Dans les échanges avant-Bourse, le titre reculait de 23,3%. (Rédigé par Laetitia Volga et Claude Chendjou, édité par Marc Angrand et Sophie Louet)