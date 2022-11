Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Estée Lauder, Yum Brands, Humana, The New York Times, cours en avant-Bourse)

PARIS, 2 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices signalent une ouverture en repli de 0,06% pour le Dow Jones mais en hausse de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,2% pour le Nasdaq:

* ADVANCED MICRO DEVICES a présenté mardi des prévisions pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes du marché mais a dit s'attendre à une croissance des revenus tirés de ses activités de centres de données et promis d'être prudent en matière de dépenses. L'action gagnait 4,2% dans des échanges en avant-Bourse.

* DUPONT - Le groupe de chimie a annoncé mardi soir l'abandon du projet de rachat de ROGERS pour 5,2 milliards de dollars (5,25 milliards d'euros), en arguant des obstacles réglementaires rencontrés en Chine. Dans les échanges en avant-Bourse, Rogers plonge de près de 40%.

* WALMART, WALGREENS BOOTS et CVS HEALTH ont abouti à un projet d'accord amiable prévoyant qu'ils versent au total 13,8 milliards de dollars pour mettre fin à plusieurs milliers de procédures judiciaires en ligne avec leur rôle présumé dans la crise des opioïdes, a-t-on appris mardi de deux sources proches des négociations.

* ESTÉE LAUDER a annoncé mercredi avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels pour prendre en compte l'impact du maintien des restrictions sanitaires en Chine. Le titre perdait environ 5% dans les échanges en avant-Bourse.

* ELECTRONIC ARTS - L'éditeur de jeux vidéo a abaissé sa prévision de commandes annuelles, ce qu'il a justifié par l'impact de la hausse du dollar et le ralentissement général du marché du jeu après les pics atteints pendant la pandémie.

* AIRBNB a annoncé s'attendre à un ralentissement de la croissance des réservations au quatrième trimestre en raison de la vigueur du dollar et de l'inflation. Le titre perdait 5,8% dans les échanges en avant-Bourse.

* MONDELEZ - Le géant des biscuits et de la confiserie a relevé mardi ses prévisions de résultats annuels. Le titre gagnait près de 4% dans les échanges hors séance après la clôture.

* YUM BRANDS - Le groupe propriétaire de KFC, Pizza Hut et Taco Bell a publié un chiffre d'affaires trimestriel à périmètre comparable supérieur aux attentes de Wall Street.

* HUMANA - L'assureur santé a publié un bénéfice trimestriel ajusté en hausse de 43% et confirmé sa prévision de résultat annuel.

* THE NEW YORK TIMES a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7,6% sur un an mais inférieur au consensus en raison du ralentissement des dépenses publicitaires des annonceurs.

* TESLA a fermé ce qui avait été un temps son principal "showroom" en Chine, signe que le constructeur de voitures électriques ajuste sa stratégie à l'évolution du marché, a-t-on appris de deux sources proches du dossier.

* MATCH GROUP - La maison mère de Tinder a publié des résultats trimestriel supérieurs aux attentes et le titre gagnait 16% dans les échanges hors séance après la clôture mardi. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)