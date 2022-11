Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Atlas, Phillips 66, Fox, cours en avant-Bourse pour Lyft)

1er novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent pour l'instant une hausse de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 , de 0,6% pour le Dow Jones et de 1,2% pour le Nasdaq :

* PFIZER a relevé sa prévision de ventes annuelles pour son vaccin contre le COVID-19 à 34 milliards de dollars à la faveur de la demande pour ses nouveaux vaccins bivalents. Le géant pharmaceutique avançait de 3% en avant-Bourse.

* ELI LILLY a abaissé sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois, l'appréciation du dollar accentuant la pression sur le laboratoire aux prises avec la baisse des prix de l'insuline et la concurrence des génériques pour son médicament anticancéreux. Le titre perdait près de 4% en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON a annoncé mardi l'achat d'ABIOMED dans le cadre d'une opération évaluée à 16,6 milliards de dollars (16,7 milliards d'euros) afin de renforcer ses activités dans le domaine des dispositifs cardiovasculaires. Abiomed grimpait de 48% en avant-Bourse.

* UBER TECHNOLOGIES s'attend pour le quatrième trimestre à dégager un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes de Wall Street, en misant sur une augmentation de la demande et sur un contrôle rigoureux de ses dépenses. Le titre prenait 9% en avant-Bourse. Celui de son concurrent LYFT gagnait dans son sillage 3,2%.

* THOMSON REUTERS a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, porté par les gains de ses trois plus grandes divisions.

* APPLE - Foxconn a annoncé une forte augmentation des primes pour les employés de l'usine de Zhengzhou, en Chine, dans le but de retenir le personnel de cette importante usine de fabrication d'iPhone alors que la grogne monte face aux restrictions imposées contre le COVID-19.

* WELLS FARGO a déclaré que la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, l'autorité de régulation boursières américaines, avait commencé à enquêter sur ses pratiques d'embauche après l'ouverture par le département de la Justice de sa propre enquête.

* TESLA prévoit de démarrer la production de masse de son pick-up électrique Cybertruck fin 2023, ont déclaré deux sources proches du dossier. Le titre gagnait 1,8% en avant-Bourse.

* MARATHON PETROLEUM a publié une augmentation de son bénéfice trimestriel grâce à une hausse de la demande.

* PHILLIPS 66 gagnait 2,6% en avant-Bourse après avoir annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel, le raffineur américain ayant profité d'une demande croissante de carburant et d'un marché de l'offre limité.

* FOX a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu, soutenu par une légère augmentation des recettes publicitaires à l'approche des élections américaines de mi-mandat.

* Les VALEURS ÉNERGÉTIQUES et MINIERES grimpaient dans les échanges en avant-Bourse, soutenus par le renforcement des cours du brut et métaux industriels face à un dollar en baisse. CHEVRON et EXXONMOBIL prenaient 1,2% et 1,7%, respectivement. HALLIBURTON, SCHLUMBERGER et PBF ENERGY gagnaient entre 1,5% et 1,7%. De leur côté, les actions cotées à Wall Street des géants miniers RIO TINTO et BHP avançaient de 2,8% et 4,6%, respectivement.

* Les EXPLOITANTS DE CASINOS bondissaient en avant-Bourse après que des rumeurs sur les réseaux sociaux ont laissé penser que les autorités chinoises prévoient un assouplissement en mars 2023 des restrictions sanitaires liées au COVID-19. WYNN RESORTS , LAS VEGAS SANDS, MGM RESORTS INTERNATIONAL et MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT prenaient entre 2% et 6,9%.

Pour cette même raison, les actions cotées aux États-Unis des entreprises chinoises JD.COM, ALIBABA GROUP et PINDUODUO grimpaient d'environ 7%.

* Le gestionnaire d'actifs américain ATLAS va être racheté par Poseidon dans le cadre d'un accord évalué à 10,9 milliards de dollars, soit environ trois fois plus que la proposition initiale, ont annoncé les deux groupes.

* NEWMONT a annoncé un bénéfice au troisième trimestre plus faible que prévu, le plus grand producteur d'or au monde ayant été touché par la baisse des prix, la hausse des coûts des intrants et un marché du travail tendu.

* META PLATFORMS - Instagram, propriété de Meta Platforms, a déclaré avoir corrigé un bug logiciel qui avait conduit à la suspension de comptes d'utilisateurs.

* ALPHABET - Google, filiale d'Alphabet, suspend une politique qui oblige les développeurs d'applications en Inde à utiliser son système de facturation propriétaire pour la vente de biens numériques. (Rédigé par Juliette Portala, édité par Laetitia Volga)