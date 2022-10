Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Chevron, Exxon Mobil, valeurs chinoises, cours en avant-Bourse)

PARIS, 28 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme suggèrent pour l'instant une baisse d'environ 0,1% pour le Dow Jones , 0,5 pour le Standard & Poor's 500 et 0,85% pour le Nasdaq:

* CHEVRON a publié son deuxième bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire, faisant mieux que ce que prévoyaient en moyenne les analystes, porté par l'augmentation de la demande mondiale de pétrole et de gaz et par une accélération de sa production aux Etats-Unis. L'action était indiquée en hausse de 2,3% en avant-Bourse.

* Grâce à la flambée des prix des hydrocarbures, EXXON MOBIL, l'autre géant américain de l'énergie, a également publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, qui, en atteignant le record de 19,66 milliards de dollars, avoisine la performance d'Apple sur la période. Le titre gagnait 2,5% en avant-Bourse.

* APPLE gagnait 0,4% dans les premiers échanges en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et dit tabler pour le trimestre en cours sur une croissance de ses ventes moins ralentie qu'anticipé par le marché.

* AMAZON - L'action du numéro un mondial du commerce en ligne chutait de 13,8% dans les premiers échanges en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel et de prévisions pour le trimestre en cours inférieurs au consensus.

* INTEL gagnait 5,9% en avant-Bourse, les résultats meilleurs qu'attendu de ses activités dédiées au marché des ordinateurs individuels l'emportant sur la révision à la baisse des prévisions annuelles, que le géant des semi-conducteurs a justifiée par les incertitudes économiques.

* PINTEREST gagnait 9,2% dans les échanges en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur au consensus grâce à un retour à la croissance du nombre des utilisateurs de sa plate-forme. Plusieurs analystes ont revu à la hausse leur objectif de cours.

* GILEAD SCIENCES - Le groupe pharmaceutique a publié jeudi soir un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu et révisé à la hausse ses prévisions annuelles. Le titre gagnait 5% dans les transactions hors séance.

* T-MOBILE US a relevé jeudi pour la troisième fois sa prévision de croissance annuelle de son portefeuille d'abonnés. Le titre gagnait 3,3% dans les échanges hors séance après la clôture.

* AMERICAN AIRLINES a proposé une augmentation de salaires de 19% sur deux ans à ses pilotes, montre un projet d'accord qui sera soumis aux membres du syndicat des pilotes.

* PIONEER NATURAL RESOURCES - Le producteur de pétrole de schiste a publié jeudi soir un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu et dit prévoir de distribuer 7,5 milliards de dollars à ses actionnaires via des dividendes et des rachats d'actions. Le titre gagnait près de 2% dans les échanges hors séance après la clôture à Wall Street.

* Les entreprises chinoises cotées aux Etats-Unis reculaient dans les échanges avant-Bourse, la flambée épidémique de COVID-19 en Chine accentuant les craintes sur les perspectives économiques. ALIBABA, JD.COM et BAIDU perdaient de 4% à 5,3%. (Rédigé par Marc Angrand)