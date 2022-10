Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec les fabricants de puces, résultats Mastercard)

PARIS, 27 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices signalent un gain de 0,67% pour le Dow Jones mais un repli de 0,07% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,62% pour le Nasdaq.

* META PLATFORMS, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, chutait de 22,7% dans les transactions en avant-Bourse après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au quatrième trimestre et des coûts toujours plus élevés en 2023. Dans son sillage, SNAP perd 1,5% et PINTEREST 3,4%.

* Les fabricants de semi-conducteurs INTEL, NVIDIA , QUALCOMM et ADVANCED MICRO DEVICES gagnaient de 1% à 4% avant-Bourse, anticipant un regain d'activité grâce au niveau très élevé des investissements annoncés par Meta pour l'an prochain.

* MASTERCARD a annoncé jeudi une progression de son bénéfice, la hausse des prix ayant eu un impact limité sur les dépenses de consommation au troisième trimestre. Le titre était toutefois indiqué en baisse de 2,7% en avant-Bourse.

* MCDONALD'S a publié des ventes à périmètre comparable au-dessus des attentes au troisième trimestre, porté par des prix plus élevés et une augmentation de la fréquentation de ses restaurants.

* CATERPILLAR a publié une croissance de ses chiffre d'affaires et bénéfice trimestriels supérieure aux prévisions, la demande solide et des prix élevés ayant permis au numéro un mondial des engins de chantier d'atténuer l'impact de la hausse des coûts des matériaux et du fret. Son action était en hausse de 4,7% en avant-Bourse.

* COMCAST grimpait de 7% en avant-Bourse après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel légèrement meilleur que prévu grâce au redressement de ses activités de cinéma et de parc d'attraction.

* FORD a publié une perte nette au troisième trimestre en raison d'une dépréciation de 2,7 milliards de dollars (2,69 milliards d'euros) de son investissement dans la start-up de conduite autonome Argo AI, qui va fermer ses portes. Le constructeur automobile reculait de 2,4% en avant-Bourse.

* Volkswagen prévoit de renforcer sa collaboration avec MOBILEYE, la division de conduite autonome d'INTEL, ont déclaré jeudi à Reuters deux sources proches du dossier.

* L'action TWITTER gagnait 1,1% en avant-Bourse à 53,96 dollars, se rapprochant du prix de l'offre d'achat du réseau social par Elon Musk à 54,20 dollars.

* MERCK gagnait 2,6% en avant-Bourse après avoir enregistré un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au troisième trimestre, grâce aux bons résultats de son traitement du cancer Keytruda et du vaccin contre les papillomavirus humains Gardasil. Le laboratoire américain a annoncé mercredi que son directeur général, Rob Davis, succéderait à Ken Frazier à la présidence du conseil d'administration à partir du 1er décembre.

* TESLA annonce le rappel d'environ 24.000 Model 3 aux Etats-Unis pour un dysfonctionnement sur les ceintures de sécurité.

* SOUTHWEST AIRLINES prévoit un chiffre d'affaires en hausse au quatrième trimestre après avoir enregistré sur la période juillet-septembre un bénéfice supérieur aux attentes, soutenu par une forte demande des voyages touristiques. La compagnie aérienne gagnait 4,3% en avant-Bourse.

* NORTHROP GRUMMAN baissait de 3,8% avant l'ouverture des marchés, le groupe d'aérospatiale et de défense ayant dit s'attendre à des ventes et bénéfice annuels proches du bas de la fourchette de ses prévisions en raison des problèmes de la chaîne d'approvisionnement et de la hausse des coûts.

* HONEYWELL INTERNATIONAL publié une croissance de son bénéfice de 27% au titre du troisième trimestre. Le titre du conglomérat industriel avançait de 5,7% en avant-Bourse.

* VF CORP, propriétaire de la marque Vans, reculait d'environ 4% dans les échanges avant-Bourse après avoir révisé en baisse son objectif de profit pour l'exercice 2023 en invoquant des effets de changes négatifs notamment. JPMorgan a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre".

* HERTZ GLOBAL a annoncé une hausse de 12% de son chiffre d'affaires trimestriel, la demande de voitures de location étant restée solide avec l'augmentation des voyages de loisirs.

* NETFLIX - Pivotal Research relève sa recommandation à "acheter" contre "vendre". (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)