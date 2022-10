Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Valero Energy, Archer-Daniels-Midland, Biogen, précisions GM)

PARIS, 25 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,1% à 0,3% :

* 3M a revu en baisse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels, le fabricant du Scotch et des Post-it s'attendant à souffrir davantage de l'inflation et de la vigueur de dollar sur les résultats de ses activités à l'étranger. Son titre perdait 2% en avant-Bourse.

* GENERAL MOTORS prenait 5% dans les échanges avant l'ouverture, les ventes de camions en Amérique du Nord à des prix élevés ayant permis au constructeur automobile de réaliser un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes des analystes.

* COCA-COLA a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en misant sur une demande stable pour ses sodas dont les prix ont augmenté pour compenser l'impact de l'inflation. En avant-Bourse, le titre gagnait 3%.

* GENERAL ELECTRIC a annoncé un recul de 19% de son bénéfice trimestriel ajusté et a abaissé son objectif annuel de profit, en raison de problèmes d'approvisionnement en interne, des pressions inflationnistes et de la faiblesse de ses activités dans le secteur des énergies renouvelables.

* UPS a annoncé mardi une augmentation de son bénéfice ajusté au troisième trimestre, la hausse des frais des livraisons ayant compensé le ralentissement du commerce en ligne.

* BIOGEN a de nouveau relevé sa prévision de bénéfice 2022, grâce à une réduction de ses dépenses.

* APPLE réduit le rythme de production de l'iPhone 14 Plus à cause d'une demande faible et augmente celle de l'iPhone 14 Pro, rapporte mardi le cabinet d'études de marché TrendForce.

* L'assureur santé CENTENE reculait dans les échanges en avant-Bourse malgré la croissance légèrement supérieure aux attentes de son bénéfice trimestriel.

* HALLIBURTON gagnait 1,8% en avant-Bourse après avoir enregistré une hausse plus forte que prévu de son bénéfice au troisième trimestre.

* VALERO ENERGY a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes grâce à la demande.

* ARCHER-DANIELS-MIDLAND - Le groupe du négoce de céréales et de matières premières agricoles a vu son bénéfice quasiment doubler au troisième trimestre, grâce à une forte demande et aux tensions sur l'offre.

* META PLATFORMS - La messagerie WhatsApp était de nouveau progressivement accessible mardi après une panne massive à travers le monde.

* WARNER BROS DISCOVERY a annoncé lundi que les coûts liés à l'annulation de plusieurs séries et films, dont "Batgirl", pourraient atteindre 2,5 milliards de dollars (2,53 milliards d'euros). (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)