Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Procter & Gamble, Nasdaq, Travelers, Baker Hughes)

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en ordre dispersé :

* NETFLIX grimpait de 12,7% en avant-Bourse, la plate-forme de "streaming" vidéo ayant recruté plus de nouveaux abonnés que prévu au troisième trimestre, tout en se montrant un peu plus optimiste que les analystes pour la fin de l'année. Ses concurrents WALT DISNEY, WARNER BROS DISCOVERY, PARAMOUNT GLOBAL et ROKU gagnaient de 0,4% à 3,12% en avant-Bourse.

* PROCTER & GAMBLE - Le fabricant de produits de grande consommation a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison de la hausse du dollar mais son action gagnait cependant 2% en avant-Bourse, les investisseurs privilégiant la publication de ventes et d'un profit trimestriels au-dessus des attentes grâce à l'augmentation de ses prix.

* BAKER HUGHES a enregistré une perte trimestrielle, après un bénéfice il y a un an, en raison de charges de restructuration et de dépréciation liées à sa dernière réorganisation.

* L'assureur TRAVELERS COMPANIES a fait état mercredi d'une baisse de 20% de son bénéfice trimestriel, pénalisé notamment par les sinistres liés aux ouragans.

* NASDAQ a publié un bénéfice ajusté en augmentation de 15% au troisième trimestre à la faveur d'une forte demande pour ses produits d'investissement, qui a permis de compenser le ralentissement du nombre d'introductions en Bourse.

* OMNICOM avançait de 2,6% mardi en après-Bourse à la faveur de la publication d'un bénéfice ajusté et d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieurs aux attentes des analystes.

* ADOBE prenait 2,3% dans les transactions hors séance, l'éditeur de Photoshop ayant confirmé ses objectifs financiers pour cette année et dit anticiper un chiffre d'affaires pour 2023 au-dessus de 19 milliards de dollars.

* UNITED AIRLINES HOLDINGS bondissait de 8% dans les transactions hors séance après la publication par la compagnie aérienne de son plus important bénéfice trimestriel en trois ans, le bénéfice ajusté par action étant ressorti à 2,81 dollars au troisième trimestre, contre 2,28 dollars prévu par le consensus Refinitiv.

* AMAZON a annoncé mercredi le lancement au Royaume-Uni d'une plate-forme proposant des services d'assurance habitation où des entreprises tiers comme Ageas, Co-op et LV proposeront leurs offres.

* TESLA et IBM doivent publier leurs résultats du troisième trimestre après la clôture de Wall Street.

* BLACKROCK - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "neutre" avec un objectif de cours fixé à 540 dollars.

* CARLYLE - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "surperformance" avec un objectif de cours fixé à 38,50 dollars.

* BAKER HUGHES, CONOCOPHILLIPS - Jefferies entame le suivi des deux valeurs à "acheter" avec un objectif de cours fixé à 35 dollars et 143 dollars respectivement.

* DEVON ENERGY - Jefferies entame le suivi de la valeur à "conserver" avec un objectif de cours fixé à 75 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)