Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

PARIS, 17 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,97% pour le Dow Jones, de 1,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,36% pour le Nasdaq:

* BANK OF AMERICA a fait état lundi d'une baisse de 9% de son bénéfice au troisième trimestre et a dit avoir accru ses provisions de 378 millions de dollars pour couvrir des pertes sur prêts et une éventuelle détérioration de l'économie américaine. L'action avance de 2,4% en avant-Bourse, le bénéfice ajusté par action sur le trimestre étant ressorti supérieur aux attentes des analystes.

* GOLDMAN SACHS devrait annoncer mardi, en même temps que ses résultats trimestriels, une réorganisation en trois grandes branches, avec entre autres la fusion de ses activités de banque d'investissement et de courtage d'une part, de banque de détail et de gestion de fortune d'autre part, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant des informations du Wall Street Journal. L'action prend 1,7% en avant-Bourse.

* APPLE a gelé le projet d'utilisation dans ses produits de puces mémoires du groupe chinois Yangtze Memory Technologies Co (YMTC) après les nouvelles restrictions à l'export visant des sociétés chinoises de hautes technologies décidées par Washington, a rapporté lundi le Nikkei. Evercore ISI a par ailleurs intégré Apple dans sa liste de valeurs à "superformance".

* BROADCOM va demander à la Commission européenne de valider son projet de rachat de VMWARE, spécialiste du "cloud", pour 61 milliards de dollars, annoncé en mai, sans passer par une enquête approfondie, en mettant en avant la concurrence d'Amazon, Microsoft et Google, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier.

* NEWS CORP, FOX - Rupert Murdoch envisage une réunification de News Corp et Fox, ont annoncé les deux groupes vendredi. Ce rapprochement, dix ans après la scission entre les activités de télévision et de cinéma, renforcerait le contrôle de sa famille tout en permettant de réduire les coûts. L'action Fox recule de 4,1% en avant-Bourse et le titre News Corp gagne 3,5%.

* SPLUNK - Le fonds activiste Starboard Value détient près de 5% du capital de l'éditeur de logiciels et il a l'intention de lui demander de prendre des mesures pour améliorer sa valorisation boursière, a-t-on appris de source proche du dossier. Le titre gagnait 4,5% dans des échanges en avant-Bourse.

* UBER TECHNOLOGIES prend 6,2% en avant-Bourse après l'annonce d'un partenariat avec LEAFLY HOLDINGS, en hausse de 1,2%, dans la distribution du cannabis à Toronto. (Rédigé par Marc Angrand et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)