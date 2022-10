Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec UnitedHealth, Beyond Meat)

PARIS, 14 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street :

* JPMORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, CITIGROUP et WELLS FARGO publieront leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de Wall Street.

* UNITEDHEALTH a relevé son objectif de profit annuel et enregistré un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre, aidé par la baisse des dépenses pour les tests et les traitements du COVID-19.

* BEYOND MEAT a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison de l'accélération de l'inflation et a annoncé la suppression d'environ 200 emplois, soit 19% de ses effectifs. Le groupe perdait 7% en avant-Bourse.

* TWITTER - Elon Musk, directeur général de TESLA , est visé par une enquête fédérale aux Etats-Unis en lien avec sa proposition de rachat de Twitter pour 44 milliards, a déclaré le réseau social dans un document de justice rendu public jeudi.

* Le conseil d'administration de CATERPILLAR abandonne sa politique de départ à la retraite à 65 ans pour le président et directeur général, ce qui permet à Jim Umpleby de se maintenir à son poste, a annoncé jeudi le constructeur d'engins de chantier.

* UNITED AIRLINES est sur le point de passer une commande pour plus de 100 avions gros porteurs et étudie des propositions pour le 787 Dreamliner de BOEING et l'A350 d'Airbus, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)