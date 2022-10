Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse des valeurs technologiques)

PARIS, 12 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,53% pour le Dow Jones, de 0,72% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,91% pour le Nasdaq:

* PEPSICO a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels à la faveur d'une hausse de ses tarifs dans les sodas et "snacks". L'action prend 3% en avant-Bourse.

* INTEL prend 0,8% en avant-Bourse, le géant des semi-conducteurs prévoyant de supprimer des milliers d'emplois dans un contexte de ralentissement de la demande sur le marché des PC, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant cinq sources directement informées du dossier.

* Les groupes de semi-conducteurs QUALCOMM, NVIDIA , ADVANCED MICRO DEVICES gagnent de 0,9% à 1,6% en avant-Bourse, des sources ayant rapporté à Reuters que l'administration américaine s'efforçait de limiter l'impact sur la chaîne d'approvisionnement de sa décision de restreindre les exportations de puces vers la Chine.

* Les valeurs technologiques comme MICROSOFT, TESLA , ALPHABET, APPLE et META PLATFORMS prennent de 0,6% à 0,7% en avant-Bourse avant la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis et le compte rendu de la dernière réunion de la Fed.

* TWITTER réexamine ses conditions concernant l'interdiction permanente d'un utilisateur sur sa plate-forme et pourrait aussi se montrer plus souple dans la modération des contenus, une demande de longue date d'Elon Musk, qui a relancé son projet de rachat du réseau social, rapporte mercredi le Financial Times.

* APPLE a annoncé mercredi son intention de mettre à jour ses iPhone d'ici décembre afin qu'ils soient compatibles avec les réseaux 5G en Inde, les autorités ayant invité les fabricants de téléphones à passer à la nouvelle norme.

* MICROSOFT a noué un partenariat avec Mercedes-Benz afin que ce dernier utilise sa plate-forme de "cloud" (informatique dématéralisée) MO360 pour améliorer la production dans plus de 30 usines du constructeur automobile dans le monde.

* DIAMONDBACK ENERGY - Le producteur de pétrole et de gaz a annoncé mardi le rachat de FireBird Energy pour 1,6 milliard de dollars en numéraire et en actions.

* GENERAL MOTORS a annoncé mardi son intention d'investir jusqu'à 69 millions de dollars dans le groupe minier australien Queensland Pacific Metals afin de sécuriser ses approvisionnements en nickel et cobalt, des composants utilisés dans les batteries pour véhicules électriques.

* BOEING - Credit Suisse entame le suivi de la valeur à "sous-performance" avec un objectif de cours fixé à 98 dollars. L'action recule de 0,8% en avant-Bourse.

* ABBOTT LABORATORIES - Jefferies entame le suivi de la valeur à "conserver" avec un objectif de cours fixé à 110 dollars.

* AIG - Jefferies a relevé sa recommandation sur l'assureur américain à "acheter" contre "conserver", avec un objectif de cours porté de 57 à 64 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)