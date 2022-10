Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec Merck & Co, General Motors, Ford, Bristol-Myers Squibb, cours en avant-Bourse)

PARIS, 10 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture à l'équilibre pour le Dow Jones et en repli d'environ 0,1% pour le Standard & Poor's 500 et 0,2% pour le Nasdaq:

* Les groupes de semi-conducteurs NVIDIA, QUALCOMM , MICRON TECHNOLOGY et ADVANCED MICRO DEVICES reculent de 0,9% à 1,5% en avant-Bourse, tandis qu'INTEL perd 0,3%, après la décision des Etats-Unis vendredi d'imposer de nouvelles mesures de contrôle des exportations vers la Chine, dans le but de freiner les avancées technologiques et militaires de Pékin.

* MERCK & CO - L'action du groupe pharmaceutique gagne 1,5% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce des résultats positifs d'un essai clinique du sotatercept, un traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

* TESLA a vendu 83.135 véhicules produits en Chine en septembre, dépassant son précédent record mensuel de 78.906 unités, enregistré en juin, selon les données publiées dimanche par la China Passenger Car Association (CPCA), une fédération du secteur.

* AMAZON a annoncé lundi son intention d'investir en Europe plus d'un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans des fourgonnettes électriques et des flottes de camions à faibles émissions afin d'accélérer son projet de neutralité carbone.

* APPLE - Le groupe américain va produire une partie de ses écouteurs sans fil Airpods en Inde, a rapporté lundi la chaîne CNBC TV18, citant le ministère indien des technologies de l'information.

* EXXONMOBIL - La grève se poursuit lundi en France dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies et Esso, filiale d'ExxonMobil, ont déclaré deux responsables de la CGT, alors que de plus en plus de stations-service souffrent de pénuries, provoquant de longues files d'attente d'automobilistes.

* RIVIAN AUTOMOTIVE recule de 7,2% en avant-Bourse après le rappel par le groupe de 13.000 véhicules électriques en raison d'un problème dans la direction de la voiture.

* GENERAL MOTORS perdait 3,3% dans les échanges en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation d'UBS à "neutre" contre "acheter", la banque disant anticiper une baisse de plus de moitié du bénéfice par action en 2023.

* FORD MOTOR - L'action du constructeur automobile cédait 3% dans les échanges en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation d'UBS à "vendre" contre "neutre", avec un objectif de cours ramené de 13 à 10 dollars, que la banque justifie par son exposition au risque de récession.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB - Le titre du groupe pharmaceutique perdait 1,7% en avant-Bourse après la révision à la baisse de la recommandation de Guggenheim à "neutre" contre "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)