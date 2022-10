Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, valeurs bancaires, cours en avant-Bourse)

7 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,2% pour le Dow Jones , stable pour le Standard & Poor's 500 et en repli de 0,3% pour le Nasdaq:

* ADVANCED MICRO DEVICES a présenté jeudi une prévision de chiffre d'affaires pour son troisième trimestre inférieure d'environ un milliard de dollars à la précédente, suggérant que la crise du marché des semi-conducteurs se prolonge. Le titre perd 5,4% dans les échanges en avant-Bourse et plusieurs analystes ont abaissé leur objectif de cours. Dans son sillage, QUALCOMM, NVIDIA, INTEL, ON SEMICONDUCTORS, LAM RESEARCH et MICRON reculent de 1,3% à 3%.

* Les valeurs BANCAIRES progressent en avant-Bourse à l'approche de la publication des statistiques mensuelles de l'emploi aux Etats-Unis, qui devraient alimenter le débat sur la hausse des taux d'intérêt et son impact économique. JPMORGAN CHASE, WELLS FARGO, GOLDMAN SACHS et BANK OF AMERICA prennent entre 0,2% et 0,7%. Par ailleurs, KBW a relevé sa recommandation sur Goldman Sachs à "surperformance" contre "performance du marché".

* TWITTER - La justice de l'Etat américain du Delaware a suspendu jeudi jusqu'au 28 octobre la procédure intentée par Twitter dans le but de contraindre Elon Musk à honorer son engagement de racheter le réseau social, montre un document judiciaire.

* La chaîne de télévision ESPN, filiale de WALT DISNEY , est sur le point de conclure un partenariat important avec la société de paris sportifs DRAFTKINGS, a rapporté jeudi l'agence Bloomberg en citant des personnes proches du dossier. En avant-Bourse, DraftKings grimpait de 8%.

* Les producteurs de cannabis devraient continuer à profiter en Bourse de l'annonce par le président Joe Biden de l'annulation de toutes les condamnations fédérales pour détention de marijuana. TILRAY gagnait plus de 10% en avant-Bourse, après avoir bondi de 31% la veille, et CANPY GROWTH prenait 7,5%.

* LEVI STRAUSS a revu à la baisse son objectif annuel de bénéfices après avoir enregistré au troisième trimestre un chiffre d'affaires moins bon que prévu, le ralentissement de la demande et le renchérissement du dollar venant s'ajouter aux inquiétudes sur la hausse des coûts. Dans les échanges en après-Bourse, l'action perdait 4,6%.

* LYFT - RBC a abaissé sa recommandation à "performance en ligne" contre "surperformance". Le titre recule d'environ 2% en avant-Bourse. (Rédigé par Marc Angrand et Laetitia Volga)