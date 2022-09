Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, Blue Apron, Dupont De Nemours)

PARIS, 30 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée :

* NIKE chutait de 9% dans les transactions hors séance après avoir averti que ses marges brutes resteraient sous pression pour le reste de l'année en raison du net renchérissement du dollar et du nombre important de remises proposées du fait de l'augmentation des stocks.

* MICRON TECHNOLOGY, le premier grand fabricant de puces à avoir tiré la sonnette d'alarme en début d'année sur la baisse de la demande d'ordinateurs et de smartphones, a mis en garde jeudi contre des difficultés encore plus grandes à venir et a annoncé une baisse de ses investissements.

* BOEING - L'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a informé l'avionneur Boeing qu'il n'avait pas bouclé les démarches nécessaires à la certification du 737 MAX 7 pour décembre, selon une lettre consultée par Reuters.

* DUPONT DE NEMOURS a annoncé avoir reçu toutes les autorisations réglementaires, à l'exception de celle de la Chine, pour l'acquisition de ROGERS pour 5,2 milliards de dollars.

* BLUE APRON a annoncé la démission de son directeur financier, Randy Greben. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)