Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Paypal, cours en avant-Bourse de Peloton)

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,35% pour le Dow Jones, de 0,43% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,56% pour le Nasdaq :

* Les actions des GROUPES TECHNOLOGIQUES tels qu'APPLE , MICROSOFT, TESLA, ALPHABET , AMAZON et META PLATFORMS cèdent de 0,6% à 1% en avant-Bourse à l'entame de la première journée de réunion politique monétaire de la Fed qui devrait déboucher mercredi sur un nouveau relèvement des taux de 75 points de base, selon le consensus du marché.

* Les OPÉRATEURS AMÉRICAINS DE CASINO comme WYNN RESORTS , LAS VEGAS SANDS et MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT gagnent de 2,6% à 3,1% en avant-Bourse alors que la Chine prévoit un assouplissement des règles d'entrée sur son territoire pour les étrangers dans le cadre de la visite de certains sites touristiques.

* APPLE a annoncé mardi qu'il allait relever à partir du mois prochain les prix des applications et des achats intégrés sur son App Store dans l'ensemble de la zone euro et dans certains pays d'Asie et d'Amérique du Sud.

* UNITED HEALTH - Un juge américain a rejeté lundi la demande du ministère de la Justice de blocage du projet de rachat de CHANGE HEALTHCARE pour huit milliards de dollars (autant d'euros). L'action Change Healthcare gagnait 7% dans les transactions hors séance après la clôture des marchés américains.

* FORD - Le constructeur automobile a déclaré lundi que ses coûts d'approvisionnement augmenteraient d'environ un milliard de dollars de plus que prévu sur le troisième trimestre et que 40.000 à 45.000 véhicules ne pourraient pas être mis en vente faute de composants. Le titre chute de 5,2% en avant-Bourse.

* BOEING - L'autorité chinoise de régulation du secteur de l'aviation a déclaré mardi avoir rencontré les représentants de Boeing la semaine dernière concernant une éventuelle remise en service du 737 MAX en Chine.

* PEPSICO a indiqué à Reuters dans un communiqué avoir mis fin à la production de Pepsi, 7UP et Mountain Dew en Russie près de six mois après avoir un engagement en ce sens.

* META PLATFORMS - L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcé pour autoriser les autorités de la concurrence à tenir compte de la compatibilité d'une pratique commerciale avec le règlement général sur la protection des données, un avis qui, s'il est suivi par la Cour, constituerait un revers pour le propriétaire de Facebook et Instagram.

* ZENDESK - Les actionnaires de l'éditeur de logiciels ont approuvé lundi le projet de rachat du groupe par un consortium de fonds d'investissement emmené par Hellman & Friedman et Permira.

* PELOTON - Le spécialiste des équipements de "fitness" gagne 2,6% en avant-Bourse après le lancement d'un appareil dédié à la pratique de l'aviron, une première pour le groupe dans ce segment.

* PAYPAL HOLDINGS - L'action recule de 2,3% en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Susquehanna à "neutre" contre "acheter".

* CALLON PETROLEUM - KeyBanc entame le suivi de la valeur à "pondération en ligne".

(Rédigé par Marc Angrand et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)