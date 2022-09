Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Bank Of New York Mellon, cours en avant-Bourse des spécialistes des nouvelles technologies, des groupes pétroliers et des valeurs liées aux cryptomonnaies)

PARIS, 19 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,89% pour le Dow Jones, de 0,87% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,9% pour le Nasdaq:

* Les SPÉCIALISTES DES NOUVELLES TECHNOLOGIES refluent en avant-Bourse à l'entame du semaine marquée par des décisions attendues de plusieurs grandes banques centrales, dont celles de la Réserve fédérale américaine (Fed): MICROSOFT, AMAZON , META PLATFORMS, ALPHABET, APPLE , TESLA et NVIDIA cèdent de 1,0% à 1,4%.

* Les GROUPES PÉTROLIERS comme EXXONMOBIL, OCCIDENTAL PETROLEUM, CALLON PETROLEUM et SCHLUMBERGER reculent en avant-Bourse de 1,6% à 3% dans le sillage du repli des cours du brut, pénalisés par la vigueur du dollar et les craintes sur la demande mondiale.

* Les VALEURS LIÉES AUX CRYPTOMONNAIES pâtissent également de l'aversion au risque: MARATHON DIGITAL, RIOT BLOCKCHAIN, HUT 8 MINING et BIT DIGITAL perdent de 3,6% à 7,4% en avant-Bourse.

* TESLA a déclaré lundi continuer à développer ses canaux de vente en Chine à un rythme normal, réagissant à une information de Reuters selon laquelle le constructeur automobile américain envisage de remettre à plat sa stratégie commerciale sur son deuxième marché. Le groupe a par ailleurs achevé lundi un projet d'extension de la capacité de production de son usine de Shanghaï, selon un communiqué publié sur un site des autorités de la ville chinoise.

* TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE recule de 6% en avant-Bourse, l'agence Bloomberg a rapporté dimanche que des séquences du jeu "Grand Theft Auto VI" avaient été diffusées en ligne par des pirates.

* APPLE, QUALCOMM - Les nouveaux iPhone 14 d'Apple, capables de communiquer par satellites, sont équipés à la fois d'une puce Qualcomm et de composants personnalisés du groupe à la pomme, selon iFixit, un spécialiste du démontage des appareils électroniques.

* AMAZON a suspendu la construction de nouveaux entrepôts en Espagne jusqu'en 2024, rapporte lundi le site d'information espagnol El Confidencial, citant des sources non identifiées au sein de l'entreprise.

* BANK OF NEW YORK MELLON, le groupe Warburg et Deutsche Bank vont verser 60 millions d'euros à l'administration fiscale allemande dans le cadre de l'enquête sur le scandale de fraudes fiscales présumées "cum-ex", a déclaré Deutsche Bank lundi.

* PFIZER, BIONTECH - Le Brésil a donné son feu vert au vaccin contre le COVID-19 des deux laboratoires chez les enfants âgés de six mois à quatre ans, a annoncé vendredi une agence gouvernementale.

* BLUEBIRD - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, a approuvé le Skysona de Bluebird, un médicament de thérapie génique pour le traitement d'un trouble neurologique rare, a annoncé vendredi le laboratoire. L'action bondit de 15,6% en avant-Bourse.

* DIGITAL WORLD ACQUISITION - La société d'investissement (SPAC), qui a signé un accord pour fusionner avec le réseau social Truth Social de Donald Trump mais peine à concrétiser ce projet, n'a pas rémunéré Saratoga Proxy Consulting malgré l'aide du cabinet dans la mobilisation des actionnaires, a rapporté samedi le Financial Times. (https://on.ft.com/3BpVjal)

* ARRAY TECHNOLOGIES - Piper Sandler a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" sur le spécialiste des équipements destinés à l'énergie solaire. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)