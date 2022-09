Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)

(Actualisé avec évolution des contrats à terme sur indices, Adobe, cours en avant-Bourse)

PARIS, 15 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones, pratiquement inchangée pour le Standard & Poor's 500 et en repli de 0,15% pour le Nasdaq:

* ADOBE est proche d'un accord sur le rachat de Figma, un spécialiste des outils collaboratifs pour le design et la conception, et les discussions portent sur une valorisation de plus de 15 milliards de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News. L'action Adobe perdait 2,8% dans les échanges en avant-Bourse en réaction à ces informations.

* TESLA réfléchit à une remise à plat de sa stratégie commerciale en Chine, son deuxième marché, et envisage notamment la fermeture de concessions dans les grands centres commerciaux des villes comme Pékin au profit d'emplacements moins onéreux dans les banlieues, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Needham a par ailleurs relevé sa recommandation à "conserver" contre "sous-performance" sur le titre du constructeur automobile. L'action prend 0,6% en avant-Bourse.

* UNION PACIFIC, BNSF (propriété de BERKSHIRE HATHAWAY), NORFOLK SOUTHERN, CSX - Les principales compagnies de transport ferroviaires des Etats-Unis et des syndicats représentant 115.000 salariés du secteur sont parvenus à un projet d'accord sur la revalorisation des salaires et l'amélioration des conditions de travail, a annoncé jeudi le président Joe Biden. En avant-Bourse, Union Pacific gagne 4,1%, CSX 2,4%.

* BLOCK, PAYPAL HOLDINGS, AFFIRM HOLDINGS - Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), l'agence fédérale américaine de protection des consommateurs, a déclaré jeudi envisager d'imposer des règles aux sociétés spécialisées dans le paiement différé, estimant que leurs produits et services pourraient nuire aux consommateurs.

* WALT DISNEY, COMCAST - Le directeur général de Comcast, Brian Roberts, a laissé entendre mercredi que son groupe réclamerait une prime pour la cession de sa participation minoritaire dans Hulu que Walt Disney souhaite racheter avant janvier 2024.

* AIG - La division assurance-vie et de d'AIG, Corebridge FinAancial, dont la première cotation débute ce jeudi, a levé 1,68 milliard de dollars mercredi dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO).

* KKR a annoncé jeudi le succès de son offre publique d'achat amicale sur l'ensemble des titres d'Albioma , ce qui permet au fonds d'investissement américain de détenir désormais 92,19% du capital du groupe français d'énergies renouvelables.

* NETFLIX - Evercore ISI relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur" avec un objectif de cours porté de 245 dollars à 300.

* KOHL'S - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" avec un objectif de cours ramené de 40 dollars à 29.

* NORDSTROM - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avec un objectif de cours porté de 21 dollars à 24.

* MARRIOTT - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avec un objectif de cours porté de 165 dollars à 185.

* HILTON WORLDWIDE HOLDINGS - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* WYNN RESORTS - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre". Le titre gagnait 2,6% en avant-Bourse.

* ZSCALER - Jefferies entame le suivi de la valeur à "conserver" avec un objectif de cours à 200 dollars.